ملت بصیر ایران قدردان نیروهای امنیتی و مسلح کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی اشرفیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نیمروز، ضمن تحلیل ابعاد مختلف کریدور زنگزور و جنگ شناختی دشمن پس از شکست در درگیری ۱۲ روزه، به آسیب‌شناسی چالش‌های درونی و بیرونی مساجد پرداخت.

امام جمعه نیمروز با اشاره به توافق اخیر میان جمهوری آذربایجان، ارمنستان و آمریکا برای ایجاد کریدور زنگزور، اظهار داشت: این طرح که مدیریت آن عملاً در اختیار کنسرسیوم آمریکایی، ترکیه و باکو قرار می‌گیرد، می‌تواند ارتباط زمینی ایران با ارمنستان را تحت‌الشعاع قرار داده و به تهدیدی جدی برای منافع ترانزیتی و امنیتی کشور تبدیل شود.

وی افزایش حضور نظامی و امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرزهای ایران و تلاش برای بی‌ثباتی قومی را از جمله تهدیدهای این کریدور دانست و افزود: با این حال، این تحولات می‌تواند فرصتی برای تبیین جایگاه ایران در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای باشد. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از مخالفت افکار عمومی ارمنستان با این طرح آمریکایی، روابط خود را با ایروان گسترش داده و با تقویت کریدور شمال به جنوب، یک جایگزین امن و باثبات ارائه دهد.

حجت‌الاسلام اشرفیان با تأکید بر اینکه تغییرات مرزی به ضرر همه طرف‌هاست، تصریح کرد: دولت باید مراقب شیطنت کشورهای فرصت‌طلب و دخالت آمریکا باشد. جمهوری اسلامی ایران قاطعانه از تمامیت ارضی خود و همسایگان، به‌ویژه ارمنستان، حمایت می‌کند و ذره‌ای از منافع ملت خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

آسیب‌شناسی چالش‌های مساجد؛ از مدیریت ناکارآمد تا کم‌توجهی مسئولان

امام جمعه نیمروز با یادآوری جنایت آتش زدن مسجدالاقصی در سال ۱۳۴۸ به عنوان نمادی از عمق دشمنی صهیونیست‌ها با اسلام، به نقش محوری مساجد در جوامع اسلامی پرداخت و گفت: مساجد مهم‌ترین پایگاه‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی هستند که فراتر از یک عبادتگاه، کانون حل مشکلات مردم و مدیریت مسائل سیاسی و اجتماعی بوده‌اند.

وی مشکلات مساجد را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد و افزود: چالش‌های درونی شامل مدیریت ناکارآمد، اختلافات داخلی، برنامه‌های تکراری و غیر جذاب برای جوانان، و کمبود امکانات مناسب است. این مسائل باعث شده مساجد از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و حضور مردم در آن‌ها کمرنگ شود.

حجت‌الاسلام اشرفیان در خصوص چالش‌های بیرونی تصریح کرد: کم‌توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی به مساجد یک آسیب جدی است. مردمی بودن مساجد به معنای رها کردن آن‌ها نیست، بلکه دولت اسلامی موظف به تسهیل‌گری و توانمندسازی مردمی است. اگر مساجد خالی شوند، هجمه‌های فرهنگی افزایش یافته، بنیان خانواده متزلزل می‌شود و سبک زندگی الحادی جایگزین سبک زندگی اسلامی خواهد شد.

هشدار در خصوص نفوذ و جنگ شناختی دشمن صهیونیستی

خطیب جمعه نیمروز با اشاره به پدیده نفوذ، آن را به دو نوع «موردی» (جاسوسی کلاسیک) و «جریانی» (جنگ شناختی) تقسیم کرد و گفت: نفوذ جریانی که بر ذهنیت‌ها و باورهای جامعه تأثیر می‌گذارد، بسیار خطرناک‌تر است. دشمن از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی، آرام‌آرام حساسیت مردم را نسبت به مسائل اساسی کم کرده و باورها را تغییر می‌دهد.

وی افزود: در جنگ دوازده روزه اخیر، دشمن در میدان شکست خورد و به خوبی دید که ما از تمام مراکز حساس و زیرزمینی آن‌ها مطلع بودیم. اما پس از این شکست، جنگ شناختی را در فضای مجازی آغاز کرد تا با سیاه‌نمایی، شکست خود را پنهان کند.

حجت‌الاسلام اشرفیان اظهارات مضحک نتانیاهو درباره حل مشکل آب ایران را نشانه‌ای از استیصال و شکست رژیم صهیونیستی دانست و گفت: این رژیم که خود با بحران آب شدیدتری مواجه است و دو سال راه آب را بر مردم غزه بسته، اکنون ادعای دلسوزی برای ملت ایران را دارد. هدف آن‌ها ایجاد فتنه و شکستن وحدت ملی است که پس از پیروزی در جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران از وحدت و بصیرت خود در برابر دشمن دست برنخواهد داشت و همیشه قدردان نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی است که در خط مقدم مقابله با تروریسم و جاسوسی، اقتدار ایران را به رخ جهانیان می‌کشند.