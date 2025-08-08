راهپیمایی اربعین نشان از آمادگی جامعه جهانی برای ظهور حضرت مهدی(عج)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین جانعلی ظریف صیادی، در خطبههای نماز جمعه این هفته به مناسبتهای مختلفی از جمله روز خبرنگار، سالروز شهادت شهید محسن حججی و فرا رسیدن اربعین حسینی پرداخت و بر اهمیت هر یک از این رویدادها تأکید کرد.
امام جمعه موقت شهر بنجار، با گرامیداشت سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار، این حرفه را نقشی تأثیرگذار در شکلگیری افکار عمومی و توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانست.
وی با بیان اینکه خبرنگاران باید قدرت تحلیل و تفسیر اطلاعات را داشته باشند، افزود: نقد منصفانه خبرنگار هم موجب اجر معنوی است و هم به روشنگری افکار عمومی کمک میکند.
حجت الاسلام صیادی همچنین نسبت به نقدهایی که از روی عناد و کینه صورت میگیرد هشدار داد و آن را باعث تشویش اذهان عمومی و مدیون شدن فرد در برابر حقالناس دانست.
وی، راهپیمایی اربعین را یکی از بزرگترین تجمعات انسانی و نمادی از وحدت مسلمانان و پیروان اهل بیت دانست و این حماسه را مقدمهای برای دولت مهدوی (عج) برشمرد و افزود: این اجتماع بزرگ نشاندهنده آمادگی جامعه جهانی برای پذیرش عدالت مهدویت است و باور به ظهور را تقویت میکند.
بی عرضگی و بی لیاقتی برخی سران کشورهای اسلامی در قبال فلسطین
امام جمعه موقت شهر بنجار، همچنین با انتقاد از بیعملی برخی سران کشورهای اسلامی در قبال وضعیت مردم فلسطین، آن را ناشی از بیعرضگی و بیلیاقتی دانست و گفت: اگر مسلمانان اتحاد و همدلی خود را حفظ کنند، هیچ کشوری جرأت تجاوز به یک کشور مسلمان را نخواهد داشت.
مصر در حال خیانت به جهان اسلام است
وی با اشاره به نقش مصر در بسته نگه داشتن گذرگاه رفح، این اقدام را خدمتی به رژیم صهیونیستی و مغایر با آموزههای قرآن کریم دانست.
