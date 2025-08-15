اربعین، نماد انسجام اجتماعی و اتحاد عاشقان حسینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم بشکانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بهاباد، با تأکید بر رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، به سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: آزادگان در سخت‌ترین شرایط، ذره‌ای از آرمان‌های انقلاب و ولایت فقیه دست نکشیدند و با مقاومت خود، پرچم عزت و آزادگی را برافراشته نگه داشتند.



حجت‌الاسلام بشکانی افزود که هر یک از آزادگان، سرمایه‌ای عظیم برای نظام اسلامی و الگویی بی‌بدیل از استقامت، صبر و ولایت‌مداری هستند و با ایمان پایدار خود در دوران اسارت، نشان دادند ریشه ایمان در دل‌هایشان از هر زندانی محکم‌تر است.

امام جمعه بهاباد همچنین به سخنان نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، درباره طرح «نیل تا فرات» اشاره کرد و این طرح را یکی از انگاره‌های مهم رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس آن دانست. وی تأکید کرد: «نیل تا فرات؛ قبرستان صهیونیست‌ها خواهد شد» و افزود که امثال نتانیاهو و اذنابش، شامل آمریکا، حریف جمهوری اسلامی ایران نخواهند شد و کسانی که به این کشورها تمایل دارند، در ذهن مردم محو خواهند شد.

حجت‌الاسلام بشکانی همچنین از حضور گسترده مردم ولایتمدار شهرستان بهاباد در مراسم اربعین جاماندگان، موکبداران و کسانی که برای برپایی این آئین تلاش کردند، قدردانی کرد و اربعین را تجلی بارز تقوای عملی، عشق الهی به امام حسین (ع) و شجاعت اعلام «هیهات من الذله» دانست. وی با اشاره به حضور میلیون‌ها زائر از سراسر جهان در پیاده روی اربعین حسینی، این حرکت عظیم را نمادی از انسجام اجتماعی و اتحاد عاشقان امام حسین (ع) توصیف کرد.

در پایان، امام جمعه بهاباد از همکاری استاندار یزد و مسئولین شهرستان در پیگیری مسائل و مطالبات مردم قدردانی کرد و خواستار اجرایی شدن هرچه سریع‌تر مصوبات سفر مسئولان به تهران شد.