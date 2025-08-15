حماسه اربعین حسینی؛ نماد وحدت و اقتدار امت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه رامشیر با تبریک به زائران کربلای معلی که توفیق حضور در راهپیمایی عظیم اربعین را یافتند، این زیارت را تحفهای الهی خواند که نیازمند مراقبت معنوی و پرهیز از گناه است.
وی افزود: محبت و معرفت به اهلبیت (ع) از عوامل کلیدی کمال معنوی است و زیارت اربعین با پای پیاده، مصداق بارز این محبت و معرفت است که در روایات به فضیلت آن تأکید شده
امام جمعه رامشیر با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد راهپیمایی اربعین، اظهار داشت: حضور میلیونها زائر از ملیتهای مختلف در کربلا، نشانه ایمان به خدا و تبعیت از ولایت است. این حرکت عظیم، نوعی جنگ نرم علیه دنیای کفر و نماد پیوند میان ملیتها و مذاهب مختلف است که معیارهای تشخیص حق از باطل را به جهانیان معرفی میکند.
وی با گرامیداشت یاد جابر بن عبدالله انصاری، نخستین زائر مزار امام حسین (ع) در اربعین سال ۶۱ هجری، او را نمونهای از وفاداری و بصیرت دینی معرفی کرد و گفت: جابر، یار باوفای پیامبر (ص) و حافظ معارف حسینی، با زیارت اربعین، الگویی ماندگار برای شیعیان به جا گذاشت.
حجتالاسلام هاشمی ضمن قدردانی از ملت ایران و عراق، موکبداران، کاروانهای پیادهروی، نیروهای امنیتی و رانندگان که در خلق این حماسه نقش داشتند، اظهار کرد: مردم ایران با وجود مشکلات معیشتی و سختیهای سفر، درسی از عشق و استقامت به جهان دادند و برادران عراقی با مهماننوازی بیمانند، جلوهای از اخلاص را به نمایش گذاشتند.
وی همچنین از موکب شهدای رامشیر، موکب امام حسن مجتبی (ع) و کاروان عشاقالحسین که مسیر رامشیر تا کربلا را پیاده پیمودند، تقدیر کرد و افزود: این حرکت عظیم، پیام وحدت و ولایتمداری را به دشمنان مخابره کرد و نقشههای تفرقهافکنانه آنان را خنثی کرد.
امام جمعه رامشیر با تسلیت شهادتگونه بسیجی مخلص، مسعود ظهیری، از نیروهای سپاه پاسداران رامشیر، برای وی علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند طلب کرد.
وی همچنین با اشاره به کمبود کادر درمانی در بیمارستان رامشیر، از نماینده شهرستان در مجلس خواست تا اقدامات فوری برای رفع این مشکل انجام دهد.
حجتالاسلام هاشمی در پایان، به مناسبت روز خبرنگار، از تلاشهای اصحاب رسانه در رامشیر، از جمله خبرگزاریهای مهر، قدردانی کرد و نقش آنان در آگاهیبخشی به جامعه را ستود.
