اربعین یک حرکت ضد استکباری و بصیرت آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه های این هفته نمازجمعه با بیان اینکه حرکت اربعین حرکتی بی‌نظیر در تمام جهان است، اظهار داشت: افزایش شوق حسینی در بین زائران و عاشقان حسینی از برکات خون امام حسین(ع) و عاشورا است.

امام جمعه بهاباد افزود: اربعین و عاشورا نماد همبستگی و حضور همگانی برای نابودی ظلم و برقراری وحدت، صلح و آرامش در جهان است.

وی بیان کرد: استقامت، شجاعت، بصیرت و جوانمردی که در مکتب امام حسین(ع) به جهانیان آموزش داده شده، در ایستادگی مظلومان در برابر ظالمان جهان موثر بوده است.

ابراهیمی بشکانی با بیان اینکه پیاده روی اربعین ان شاءالله منجر به آزادی قدس شریف خواهد شد، افزود: اگر این راهپیمایی با این 20 میلیون نفر در 10 یا 20 سال دیگر ادامه داشته باشد، بدون اسلحه و جنگ قدس شریف به دست همین ملت فتح خواهد شد .

امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از خطبه ها به فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت و تمجید معظم له از دولت سیزدهم گفت: تمجید رهبر معظم انقلاب اسلامی از عملکرد دولت سیزدهم، انگیزه خدمتگزاران به ایران اسلامی را مضاعف و وظیفه خادمی مردم را بیش از پیش کرده است.

ابراهیمی بشکانی با تاکید بر اینکه همه موفقیت‌ها در سایه صبر و مقاومت مردم حاصل شده، بیان کرد: مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، مسکن جوانان و غیره وجود دارد اما با وجود همه این مشکلات که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از دخالت‌های خارجی است، توفیقات قابل توجهی نیز به دست آمده است.

امام جمعه بهاباد با تاکید بر اینکه تمجید از عملکرد دولت به این معناست که در شرایط سخت کار انجام شده است، اظهار داشت: تمجید از عملکرد دولت به این معناست که در شرایط سخت کار انجام شود و اینگونه بوده و همه مسئولان با الگوی اسلامی خود را وقف خدمت به مردم کنند.

ابراهیمی بشکانی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه درخواست کرد تا درهمایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی که درروز اربعین از کنار گلزار شهدای روستای کویجان شروع و تا گلزار شهدای گمنام بهاباد ادامه دارد، شرکت کنند.