وزش باد شدید و افزایش گرد و خاک در اصفهان؛ هشدار سطح زرد صادر شد

علیرضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسیهای نقشههای هواشناسی اظهار کرد: طی چند روز آینده آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر با افزایش ابر همراه خواهد بود.
وی افزود: امروز و فردا در مناطق شمالی، شرقی و تا حدودی مرکزی استان، شرایط برای وزش باد شدید تا بسیار شدید، تندباد لحظهای و خیزش گرد و خاک مهیا است که میتواند منجر به کاهش دید افقی شود. بر همین اساس، هشدار وضعیت سطح زرد برای این مناطق صادر شده است.
رفیعی با بیان اینکه دمای هوا در اکثر مناطق استان بین یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش مییابد، ادامه داد: در ۲۴ ساعت آینده، آران و بیدگل با دمای ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرضا با دمای ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان خواهند بود.
این کارشناس هواشناسی توصیه کرد شهروندان به ویژه گروههای حساس، در ساعات اوج وزش باد و گرد و خاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و تدابیر لازم برای کاهش اثرات ناشی از کاهش کیفیت هوا را در نظر بگیرند.
