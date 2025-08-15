امین حیایی در «استخر» سروش صحت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، جدیدترین ساخته سینمایی سروش صحت با نام «استخر» مدتی است که در تهران جلوی دوربین رفته است. تهیه‌کنندگی این اثر را محمد شایسته برعهده دارد و «استخر» اولین همکاری صحت با این تهیه‌کننده محسوب می‌شود.

بر همین اساس امین حیایی به عنوان نخستین بازیگر این اثر سینمایی معرفی شد و قرار است اولین همکاری خود را با سروش صحت در مقام کارگردان نیز رقم بزند.

«استخر» سومین اثر بلند سینمایی این فیلمساز پس از «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافه‌ها» محسوب می‌شود و جهانی مشابه به ۲ اثر قبلی این کارگردان دارد.

اسامی دیگران نقش‌آفرینان این فیلم پُربازیگر به زودی اعلام می‌شود.

این فیلم سینمایی محصول «شایسته‌فیلم» است.