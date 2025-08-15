مکانیزم ماشه تهدید پوچ علیه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه که در مسجد القائم این شهر برگزار شد، با اشاره به ۲۶ مردادماه سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به خاک جمهوری اسلامی ایران گفت: آزادگان با ایستادگی خود در شرایط دشوار، پرچم عزت ایران اسلامی را برافراشته نگه داشتند و مایه افتخار امت اسلامی شدند.

امام جمعه محلات به سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و تصریح کرد: این کودتا با دخالت مستقیم آمریکا و با هدف بازگرداندن شاه به قدرت شکل گرفت و یکی از مهم‌ترین عبرت‌های این حادثه، اعتماد زودهنگام دکتر مصدق به آمریکا بود که موجب فاصله افتادن وی از جبهه حق و مرحوم آیت‌الله کاشانی شد و در حالی‌که اسناد سازمان سیا نشان می‌دهد آمریکا و انگلیس از مدت‌ها قبل برای سرنگونی دولت مصدق توافق کرده بودند که این تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگز نمی‌توان به آمریکا و سایر قدرت‌های مستکبر اعتماد کرد.

وی اظهار کرد: استکبار جهانی هیچ‌گاه به دنبال منافع ملت ایران نبوده و نیست و از دیگر درس‌های کودتای ۲۸ مرداد این است که بدانیم هر زمان میان نیروهای انقلابی تفرقه ایجاد شود، دشمن از آن برای تأمین منافع خود بهره‌برداری می‌کند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: بسیاری از توافقنامه‌ها و طرح‌هایی که توسط غرب مطرح می‌شود، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و ابزاری برای فشار سیاسی است که مکانیزم ماشه نیز از همین دسته است و تأثیر واقعی ندارد. امام جمعه محلات افزود: اکنون آمریکا شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال می‌کند، در حالی‌که تحریم‌های مورد اشاره در مکانیسم ماشه محدودتر از وضعیت کنونی هستند و جنبه نمایشی دارند.

امام جمعه محلات ادامه داد: در توافق برجام قرار بود تحریم‌ها برای ۱۰ سال تعلیق شود، اما اکنون اروپا به دنبال بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت است و هدف آنها چیزی جز ایجاد فشار روانی و اخذ امتیازات سیاسی از ایران نیست.

وی با اشاره به موضوع توافق زنگزور گفت: رئیس‌جمهور آمریکا تلاش دارد این توافق را به‌عنوان دستاوردی بزرگ معرفی کرده و خود را مدافع صلح در جهان نشان دهد تا جایزه صلح نوبل را به دست آورد، در حالی‌که این توافق تا مرحله اجرایی فاصله زیادی دارد و بیشتر مصرف تبلیغاتی دارد اما ایران باید نسبت به هرگونه تحرکات مرزی هوشیار باشد و با حفظ مواضع عزتمندانه خود، از منافع و امنیت ملی دفاع کند.