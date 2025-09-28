به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: دولت چهاردهم با بهره‌گیری از ظرفیت تمام جریان‌های سیاسی و تشکل‌های مردمی، تلاش می‌کند مطالبات مردم استان مرکزی و کشور را به صورت عملی پیگیری کند.

وی افزود: دولت چهاردهم برای اولین بار پس از انقلاب، در حوزه‌های مدیریتی از تمامی جریانات سیاسی استفاده کرده است تا فرآیند خدمت‌رسانی به مردم با شفافیت، کارآمدی و انسجام ملی پیش برود.

آهی تصریح کرد: تلاش ما در شورای راهبری انتخاب وزرا بر اساس شایستگی و کارآمدی افراد است و تعلق به جریان سیاسی اولویت اصلی محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: با این رویکرد، ترکیب کابینه دولت شامل مدیران اصلاح‌طلب و اصولگرا است که همگی در راستای گفتمان ملی و رفاه عمومی فعالیت می‌کنند.

مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها تاکید کرد: تعامل دولت با احزاب و تشکل‌ها نقش مهمی در توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور دارد و حضور فعال جوانان، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی، ضامن تحقق مطالبات مردمی و افزایش مشارکت اجتماعی است.

وی گفت: دولت چهاردهم با شفافیت کامل، محدودیت‌ها و چالش‌ها را با مردم در میان می‌گذارد و از ظرفیت‌های داخلی برای رفع مشکلات و ایجاد فرصت‌های توسعه بهره‌برداری می‌کند.

آهی افزود: هدف اصلی ما تقویت وحدت ملی، انسجام سیاسی و پاسخگویی واقعی به مطالبات مردم ایران است.

وی گفت: دولت از همه طرح‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده توسط احزاب برای مدیریت کشور و برگزاری انتخابات حمایت می‌کند، زیرا توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی بدون حضور فعال تشکل‌ها و احزاب ممکن نخواهد بود.

آهی با اشاره به تقسیم‌بندی ۱۴۳ حزب شناسنامه‌دار به سه طیف ادامه داد: این احزاب ظرفیت ارزشمندی برای تقویت مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم هستند و دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به حضور و فعالیت آن‌ها دارد.

وی گفت: دولت از همه احزاب و تشکل‌ها می‌خواهد تا با ارائه طرح‌ها و برنامه‌های سازنده، در مدیریت کشور و برگزاری انتخابات نقش ایفا کنند، زیرا توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی بدون حضور فعال این احزاب امکان‌پذیر نیست.

مشاور رئیس جمهور در امور سیاسی، گفت: دولت چهاردهم با اطلاع‌رسانی شفاف و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، محدودیت‌های ناشی از مکانیزم ماشه را کنترل و از فرصت‌های توسعه کشور بهره‌برداری می‌کند.

وی افزود: در شرایط فعلی، دولت موظف است صادقانه مشکلات و محدودیت‌ها را با مردم در میان بگذارد و با بهره‌گیری از توان داخلی ایران، از بسیاری از محدودیت‌ها عبور کند.

آهی تصریح کرد: هدف دولت چهاردهم این است که آثار مکانیزم ماشه، که برخی کشورها آن را به عنوان فشار یا مانع مطرح می‌کنند، با تدابیر دقیق و واقع‌گرایانه مدیریت شود و فرصت‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به حداکثر برسد.

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از همه گروه‌های سیاسی و فعالان اجتماعی، می‌توانیم محدودیت‌های خارجی را کاهش داده و مسیر توسعه پایدار ایران را تضمین کنیم.

آهی تاکید کرد: تلاش دولت چهاردهم همواره بر شفافیت، وحدت ملی و مشارکت حداکثری مردم متمرکز است تا کشور بتواند از همه توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی خود برای پیشبرد اهداف ملی بهره‌مند شود.

حمایت از آزادی بیان و ایجاد فضای گفتگو برای همه مردم ایران

مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها بر اهمیت آزادی بیان و ایجاد فضایی باز برای گفتگو میان مردم تأکید کرد و گفت: همه شهروندان ایران می‌توانند آزادانه دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور در زمینه حفظ حقوق خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افزود: هیچ محدودیتی برای فعالیت خبرنگاران وجود ندارد و دولت اعتقاد راسخ به آزادی بیان و جریان اطلاعات درست دارد.

آهی تصریح کرد: دولت چهاردهم با همکاری تشکل‌ها و احزاب، تلاش می‌کند فضایی فراهم کند که مردم بدون هیچ موانعی بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و گفت‌وگوی ملی شکل گیرد.

وی با اشاره به پیگیری بازگشت دانشجویان ستاره‌دار و اساتید بازنشسته زودرس به دانشگاه‌ها ادامه داد: اعتقاد داریم فرصت گفتگو و نقد منصفانه، به تقویت عملکرد دولت و بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند و باید این فضا برای همه فراهم باشد.