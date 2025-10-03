مکانیسم ماشه اعتراف‌ مجدد ناتوانی دشمن در برابر استقلال ایران است

به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به راههای تقرب به خداوند متعال، زیارت حضرت معصومه (س) را نمونهای از مسیرهای الهی دانست و تأکید کرد که محبت اهل بیت (ع) نخستین گام در این مسیر است.
امام جمعه ساوه همچنین بر لزوم برائت از دشمنان اهل بیت (ع) تأکید کرد و گفت: در فرهنگ دینی ما حب و بغض همزمان معنا دارد و محب واقعی اهل بیت زیر بار ظلم نمیرود و استکبارستیز است.
حجتالاسلام رحیمی، تسلیم بودن در برابر احکام الهی، رضایت به رضای الهی و یقین به وعدههای خداوند را از دیگر راههای تقرب برشمرد و اظهار کرد: پذیرش این اصول موجب حل بسیاری از مشکلات جامعه میشود.
حجت الاسلام رحیمی با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، گفت: امنیت، عدالت و آبادانی سه نیاز اساسی مردم است و نیروی انتظامی با فداکاری و ایثارگری، ستون اصلی حفظ امنیت ملی به شمار میرود.
وی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه توسط کشورهای غربی گفت: دولتهای اروپایی در بزنگاههای راهبردی هویتی مستقل از آمریکا ندارند و اکنون در هماهنگی کامل با آمریکا این مکانیزم را علیه ملت ایران فعال کردهاند، اگرچه این اقدام آثار حقوقی و اقتصادی جدیدی ندارد، اما هدف اصلی آن جنگ روانی و القای بنبست به ملت ایران است.
وی بر ضرورت وحدت داخلی و مقاومت هوشمندانه تأکید کرد و افزود: تجربههای گذشته نشان داده است هر جا مقاومت کردهایم، بنبستها شکسته و مسیرهای تازهای گشوده شده است.
امام جمعه گفت: اتحاد داخلی به معنای چشمپوشی از نقد نیست بلکه ترجیح منافع ملی بر رقابتهای جناحی است.
حجت الاسلام رحیمی همچنین با تأکید بر نقش دولت و رسانهها اظهار کرد: دولت باید با مدیریت صحیح بازار از تلاطمهای مصنوعی جلوگیری کند و رسانهها به جای پمپاژ ناامیدی، باید امید و آرامش را در جامعه تقویت کنند.
وی اظهار کرد:جبهه رسانهای باید فعال و هوشیار باشد چرا که مکانیسم ماشه اگرچه تهدیدی ظاهری است، اما اعترافی دوباره به ناتوانی دشمن در برابر ملتی است که مصمم به استقلال و پیشرفت است.
امام جمعه ساوه تاکید کرد: به طور حتم با مقاومت هوشمندانه، انسجام داخلی و توسعه روابط با کشورهایی که خواهان همکاری صادقانه با ایران هستند، مسیر آینده نظام جمهوری اسلامی روشن است.
