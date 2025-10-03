به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محلات که در مسجدالقائم برگزار شد، با تأکید بر لزوم رعایت تقوا و پرهیز از بی‌تقوایی در رفتارهای فردی و اجتماعی، اظهار کرد: بی‌توجهی به معنویت و اخلاق زمینه‌ساز گسترش مال حرام و آسیب‌های اجتماعی شود.

امام جمعه محلات با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: اگر کسی بخواهد عزیزترین مردم باشد باید تقوای الهی را رعایت کند، بنابراین در فضای آلوده فرهنگی امروز، رعایت تقوا در مسائل اخلاقی و اجتماعی یک ضرورت است و ایجاد صحنه‌های هنجارشکن و بی‌بندوباری نشان از بی‌تقوایی است که عامل انحراف جامعه می‌شود.

امام جمعه محلات به مسائل اقتصادی و رفتارهای ناصحیح در عرصه کسب و کار اشاره کرد و افزود:رفتارهایی مانند احتکار، فشار بی‌دلیل بر مردم، و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مصادیق بی‌انصافی و بی‌تقوایی است و این اقدامات تنها حق الله را نقض نمی‌کند بلکه حق‌الناس را زیر پا می‌گذارد و در روز قیامت باید پاسخگو باشند.

حجت الاسلام ربانی با گرامیداشت ‌ سالروز وفات حضرت معصومه(س) ادامه داد: زیارت حضرت معصومه(س) ثواب بهشت دارد و محتوای زیارت‌نامه ایشان نشان‌دهنده مقام شفاعت و مقام و جایگاه این بانوی والامقام است‌.

امام جمعه محلات ادامه داد: هفته نیروی انتظامی را گرامی داشته و یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی را محترم شمرده و از تلاش‌های با ارزش و مخلصانه ایشان در برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.

حجت الاسلام ربانی به موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی برخی کشورهای اروپایی پرداخت و تصریح کرد: هدف اصلی این اقدام‌ها بازگرداندن تحریم‌ها نیست، بلکه ایجاد جو روانی و کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه و میان مسئولان است.

وی با اشاره به سابقه ایران در مواجهه با تحریم‌ها گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران تجربه لازم برای خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌ها را دارد و در عمل بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه نیز با این روند تحریم‌ها همراهی نخواهند کرد.

وی افزود: هدف دشمنان ایجاد دوگانگی و کاهش انسجام ملی است و شایسته است تا مردم هوشیار باشند و مسئولان را به تلاش بیشتر برای رفع موانع تولید و نظارت بر بازار فراخواند و همچنین لازم است تا کسبه و تولیدکنندگان همواره انصاف را رعایت کنند.

امام جمعه محلات تصریح کرد: حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان امدادی و بازداشت فعالان اجتماعی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق انسانی است و باید اذعان کرد این اقدامات جنایت‌کارانه، بازتاب جهانی دارد و رژیم صهیونیستی را در سطح بین‌الملل منفور و منزوی‌تر می‌کند.

حجت الاسلام ربانی گفت: باید هدف دشمن را شناخت، هوشیار بود و با حفظ انسجام ملی در مقابل توطئه‌ها ایستاد و از خداوند طلب توفیق برای رعایت تقوا در همه عرصه‌های زندگی و همدلی میان مردم و مسئولان را داریم.