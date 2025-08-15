استان کرمان در مسیر تبدیل شدن به قطب فرآوری مواد معدنی خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، عصر جمعه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز نخست کارخانه فرو کروم شهرستان جیرفت اظهار داشت: برنامههای بسیار روشن و امیدبخشی برای ادامه سال پیشبینی شده که استان کرمان را در حوزه سرمایهگذاری خارجی به جایگاه شایستهای در کشور خواهد رساند.
وی با بیان اینکه این استان در سال جاری از استانهای پیشرو در جذب سرمایهگذاری خارجی بوده است، افزود: خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون، ۸ طرح با مجموع سرمایهگذاری ۲۱۷ میلیون دلار در استان مصوب شده که این میزان بیش از دو برابر کل سرمایهگذاری خارجی جذبشده در سال گذشته است.
طالبی، با تأکید بر اینکه جهتگیریهای توسعهای استان اکنون در آغاز این پروژه نمود یافته است، ادامه داد: یکی از محورهای اصلی، فعالسازی ظرفیتهای معدنی استان کرمان است، ظرفیتهایی که تاکنون مغفول مانده و بیشتر در جنوب استان قرار دارد.
وی افزود: پروژههایی که طی ماههای اخیر در جنوب استان آغاز شده است، بیانگر اراده جدی برای بهرهبرداری از این ظرفیتهای معدنی، خصوصاً در مناطق جنوبی کرمان است.
استاندار کرمان فعالسازی و ایجاد زنجیره کامل تولید مواد معدنی در استان را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: در استان کرمان چه در حوزه مس، چه آهن و سایر بخشهای معدنی بهدنبال تکمیل زنجیره تولید هستیم. اگر استانی هستیم که یکی از بزرگترین ذخایر کروم را داریم، باید فرآوری این ماده نیز در داخل استان انجام شود. این جهتگیری کلی در راستای جلوگیری از خامفروشی دنبال میشود.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: چند واحد فعال معدنی دیگر نیز هماکنون در استان وجود دارد و واحدهای جدیدی هم بر اساس ظرفیتهای مطلوب استان در حال احداث است. این اقدامات در راستای سیاستهای فعالسازی بخش معدن و تکمیل زنجیره تولید در داخل استان انجام میشود تا با جذب سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی، کرمان به یکی از بزرگترین کانونهای فرآوری مواد معدنی در خاورمیانه تبدیل شود.
وی ادامه داد: این مسیر با ارادهای که امروز در استان وجود دارد و حمایتی که از سرمایهگذاران در زمینه فرآوری مواد معدنی صورت میگیرد، حتماً محقق خواهد شد.
طالبی، با اشاره به شعار سال افزود: پیش از آنکه امسال بهعنوان سال «جهش تولید و سرمایهگذاری» نامگذاری شود، اقدامات در حوزه جذب سرمایهگذار و تقویت تولید، از سال گذشته در استان آغاز شده بود
مقام عالی دولت در استان اظهار داشت: امروز چنین ارادهای در استان کرمان وجود دارد و ما اتاقهای سرمایهگذاری و مرکز خدمات سرمایهگذاری را راهاندازی کردهایم. یکی از نخستین شهرستانهایی که این اتاق سرمایهگذاری در آن تشکیل شد، شهرستان جیرفت بود.
وی خاطرنشان کرد: این اطمینان را به سرمایهگذاران خارجی میدهم که دفتر فرماندار، دفتر خودِ آنهاست و با اطمینان میگویم تمامی امکانات دستگاههای اداری در اختیار سرمایهگذاران قرار دارد تا بتوانیم کارها را در کوتاهترین زمان و به بهترین شکل پیش ببریم و سرمایهگذار کمترین دغدغه را در مسیر فعالیتهای خود داشته باشد
طالبی، اظهار داشت: امروز سرمایهگذار تصمیم گرفته فازهای بعدی پروژه را اجرا کند. قطعاً همکاری و تعامل بینظیری که میان دستگاههای مختلف در استان کرمان وجود دارد، سرمایهگذاران را تشویق کرده و در رفع مشکلات آنها تأثیرگذار است.
استاندار کرمان افزود: امیدوارم بتوانیم تمامی مسئولان در بخشهای مختلف از این فرصت همکاری و تعامل خوب بهرهمند شوند و استان را در مسیر جهش در حوزه سرمایهگذاری قرار دهیم
وی گفت: مناطقی مانند جیرفت در جنوب استان تاکنون کمتر توانستهاند از فرصتهای سرمایهگذاری بهرهمند شوند، اما اکنون با انرژی بیشتر باید احساس کنند که مسئولیتی تاریخی بر دوش آنهاست.
