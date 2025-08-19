مذاکره برای ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر سه شنبه در نشستهای «سهشنبههای سرمایهگذاری» گفت: گزارشها نشان میدهد که استان کرمان علیرغم معادن بسیار غنی و واحدهای بزرگ فولادی، اما در زمینه تولید مقاطع فولادی با کمبودهایی روبهرو است.
وی افزود: در دیداری که امروز با سرمایهگذار این حوزه داشتیم، علاوه بر حمایت از این واحد؛ به معاونت اقتصادی استانداری مأموریت دادیم که در خصوص میزان تولید و مصرف مقاطع فولادی استان بررسی داشته باشند تا بر اساس آن سرمایهگذاریهای این حوزه را مورد حمایت قرار دهیم.
استاندار کرمان با اشاره به توقف فعالیت واحد تولید کولرهای فوق کممصرف که سالهای گذشته در شهرستان قلعهگنج راهاندازی شده است، گفت: عدم حمایت از این واحد منجر به تعطیلی آن شده است که مقرر شد، پیگیریهای جدی برای تأمین منابع و تسهیلات مورد نیاز سرمایه در گردش این واحد انجام گیرد تا با بازگشت به چرخه تولید زمین اشتغال ۶۰ نفر را نیز فراهم کند.
طالبی؛ همچنین از انجام صحبتهای مقدماتی با سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری ۲۵ هزار میلیارد تومانی در طرحهای معدنی، درمانی و گردشگری استان کرمان خبر داد.
استاندار کرمان گفت: در خصوص فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری کرمان نیز مقرر شد تا جلساتی در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان کرمان برگزار شود تا این فرصتها را نهایی کنیم و در اختیار سرمایهگذاران قرار دهیم.
وی به نشست خود با مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی در جلسه امروز مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اشاره داشت و افزود: هم صندوق با جدیت و سرمایهگذاری بیشتری وارد استان میشود و هم ما منابع استانی و برخی سرمایهگذاران را به سمت بازسازی، بهسازی و بهرهبرداری از بناهای در اختیار صندوق در استان کرمان هدایت میکنیم.
وی تاکید کرد: با این اتفاق، راه برای سرمایهگذاریهای خصوصی و مردم در بناهای سنتی خودشان در شهر کرمان فراهم میشود و میتوان به آینده استان کرمان در موضوع استفاده از فرصت بافت تاریخی برای توسعه گردشگری و سرمایهگذاری بسیار امیدوار باشیم.
