حقوق آبی مردم حوزه منگشت در سطح استانی و ملی در دست پیگیری جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه در پایان نشست بررسی مسائل آب و برق منطقه منگشت به‌ویژه پیامدهای انتقال آب طرح دیشموک و وضعیت رودخانه اعلا، با تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی و درگذشت تعدادی از زائران استان در سانحه تصادف ناصریه عراق گفت: در اولین فرصت این هفته به منطقه منگشت سفر خواهیم کرد و مذاکرات لازم را با استان کهگیلویه و بویراحمد انجام می‌دهیم. در موضوع حقابه‌ها چارچوب‌های مشخصی وجود دارد که باید رعایت شود و خارج از این چارچوب‌ها مورد پذیرش نیست.

استاندار خوزستان با بیان اینکه به مردم استان‌های مجاور احترام می‌گذاریم، اطمینان داد که از حقوق مردم منطقه منگشت در تمامی روستاها و شهرستان‌های آن حوزه، به‌ویژه در زمینه تأمین آب، به‌صورت جدی در سطح استانی و ملی حمایت خواهد کرد.

وی با نکوهش اظهار بی اطلاعی متولیان مدیریت منابع آبی استان از طرح انتقال آب دیشموک، گفت که بی‌اطلاعی غیرقابل قبول بوده و انتظار می‌رفت مدیران مربوطه از سال ۹۸ تاکنون در دفاع از حقوق آبی ساکنان مناطق پایین دست رودخانه اعلا به ویژه در صیدون، میداود و رامهرمز اقدامات بازدارنده لازم را انجام دهند.