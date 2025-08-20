به گزارش خبرنگار مهر، آرش کردی، معاون حقوقی، مجلس و مالی وزیر نیرو عصر امروز چهارشنبه پس از دیدار با سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در گفتگویی رسانه‌ای اظهار داشت: در این دیدار مباحث مفید و سازنده‌ای در خصوص موضوعات و مسائل کلان آب و برق استان مطرح و گزارشاتی از اقدامات در دست اجرای وزارت نیرو ارائه شد.

وی افزود: یکی از موضوعات خاص مورد بحث، مسئله انتقال آب بین‌حوضه‌ای و به طور خاص موضوع رودخانه اعلا بود که با تدبیر استاندار و هماهنگی با وزیر نیرو، مقرر شد این موضوع تا تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی آب متوقف بماند.

کردی تصریح کرد: تصمیمات لازم بر اساس منافع ملی و منافع استان اتخاذ خواهد شد و ما این اطمینان خاطر را می‌دهیم که هیچ اقدامی بر خلاف منافع و مصالح بخش آب صورت نخواهد گرفت. این را به استاندار و مردم خوزستان تضمین می‌دهیم.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: امیدواریم جلسه شورا به زودی برگزار شود تا تصمیمات لازم در این جهت اتخاذ و به موقع به مرحله اجرا گذاشته شود.

رودخانه اعلاء یکی از رودخانه‌های مهم و حیاتی در خوزستان است که از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه منطقه گندمکار در رشته‌کوه‌های منگشت (در مرز استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد) سرچشمه می‌گیرد. این رودخانه پس از عبور از مناطق کوهستانی و گذر از شهرستان‌های صیدون، میداوود و باغملک، به رامهرمز می‌رسد و در نهایت به رودخانه مارون می‌پیوندد تا رودخانه جراحی را تشکیل دهد که به تالاب شادگان و خلیج فارس منتهی می‌شود.

اعلاء به عنوان یک شریان حیاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی برای ساکنان مناطق پایین‌دست دارد و حیات اقتصادی و اجتماعی شهرها و روستاهای متعددی مانند صیدون، میداوود و رامهرمز به آن وابسته است. با این حال، این رودخانه در سال‌های اخیر به کانون مناقشات محیط زیستی تبدیل شده است؛ طرح انتقال آب از سرشاخه‌های آن در منطقه گندمکار به استان کهگیلویه و بویراحمد اعتراضاتی را برانگیخته است. معترضان اعتقاد دارند این طرح بدون ارزیابی‌های محیط زیستی لازم و بدون در نظر گرفتن حقوق آبی پایین‌دست آغاز شده و می‌تواند به خشکیدن رودخانه، نابودی کشاورزی، مهاجرت اجباری و تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر شود.