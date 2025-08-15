  1. استانها
واکنش نماینده کهگیلویه به حاشیه آبرسانی از رودخانه گندمکار به دیشموک

دهدشت-نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به حاشیه های ایجاد شده به طرح آبرسانی از رودخاته گندمکار به دیشموک و چاروسا واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موحد عصر جمعه در آئین تجلیل از خبرنگاران، به شبهات مطرح‌شده پیرامون پروژه انتقال آب از گندمکار به بخش‌های چاروسا و دیشموک واکنش نشان داد و اظهار کرد: آب آشامیدنی حق مردم این دو بخش است و هیچ تهدیدی برای کشاورزی منطقه ندارد.

وی با اشاره به طرح انتقال آب از گندمکار به چاروسا و دیشموک، افزود: این طرح از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و ذیل طرح آبرسانی به چهار شهر تعریف شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال نیز ماده ۲۳ آن اخذ شده و در لایحه بودجه اعتبار دارد، بنابراین، موضوع تازه‌ای نیست و برخی اظهارات مطرح‌شده پیرامون آن بسیار عجیب است.

وی با رد شبهات مربوط به استفاده کشاورزی از این آب، تصریح کرد: آب انتقالی صرفاً برای آشامیدن مردم چاروسا و دیشموک در نظر گرفته شده و هیچ مشکلی برای کشاورزان مسیر ایجاد نمی‌کند و تأمین آب شرب، حداقل حق مردم این مناطق است.

وی همچنین با اشاره به سوابق تصمیم‌گیری در خصوص احداث سد در منطقه گفت: مدیرعامل وقت آب و برق خوزستان، در دو نقطه برای احداث سد اقدام کردند اما هر دو طرح رد شد و به‌صورت رسمی به استان اعلام شد که از احداث سد منصرف شده‌اند این موضوع با مدارک مستند قابل اثبات است.

حجت الاسلام موحد افزود: در لایحه بودجه سال‌های گذشته، سد صیدون و آبریز نیز ذکر شده‌اند، اما این مباحث جدید نیستند و انتظار می‌رود دوستان ما در حوزه باغ‌ملک و دیشموک با درایت بیشتری به این مسائل توجه کنند.

وی اضافه کرد: در بازدید روز گذشته مسئولان از محل پروژه، توضیحات لازم ارائه شد و شبهات برطرف شد.

