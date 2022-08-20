احداث سد آبریز یک مطالبه مردمی است/ خسارت سنگین سیل به زیرساخت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موحد در دیدار با وزیر نیرو افزود: اهمیت ساخت سد آبریز در امر توسعه کشاورزی، اشتغالزایی، گردشگری و مهار سیلاب‌ها محسوس است.

وی احداث سد آبریز را مطالبه جدی و به حق مردم حوزه انتخابیه و استان دانست و از وزیر نیرو خواستار تسریع در مراحل احداث سد شد.

موحد افزود: پذیرفتنی نیست موکلین من و اراضی حوزه انتخابیه تشنه بمانند.

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در مجلس گفت: وقوع سیلاب‌های اخیر در شهرستان‌های حوزه انتخابیه بنده خسارت‌های فراوانی را به زیرساخت‌های مناطق شهری و روستایی، باغات، صنایع کشاورزی و دامداری وارد کرده است.

موحد با بیان اینکه بنا به نظریه کارشناسان یکی از علل اصلی گستردگی تخریب‌ها در این مناطق عدم ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها است، افزود: با توجه به اینکه اعتبارات استانی برای این امر مهم ناکافی است، انتظار می‌رود به منظور ساماندهی رودخانه‌های مناطق لنده، چاروسا، دشمن‌زیاری، طسوج و سرفاریاب دستور تخصیص اعتبار لازم را صادر کنید.

حجت‌الاسلام موحد با اشاره به اینکه حوزه انتخابیه‌اش شامل چهار شهرستان کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده با مشکلات عدیده و نوسانات مکرر برقی رو به رو است، تصریح کرد: با توجه به اینکه دو پروژه، تکمیل پروژه خط و پست دژکوه «فوق توزیع» و خط دو مداره ایستگاه برق دهدشت_قلعه‌رئیسی می‌تواند تا حدود زیادی از نگرانی مردم منطقه در بخش برق و انرژی را کاهش دهد، تقاضا داریم با قید فوریت نسبت به تأمین اعتبار «تخصیص نقدینگی» این دو پروژه مهم دستورات لازم را صادر و ابلاغ کنید.

موحد با بیان اینکه پروژه آبرسانی به چهار شهر دهدشت، لنده، چرام و سوق دارای کد اعتباری بود، بیان کرد: این پروژه به دلیل کمبود اعتبارات سال‌ها به طول انجامید و با الحاق دو شهر قلعه‌رئیسی و دیشموک به این پروژه، گستره جغرافیایی آن افزایش یافته و اعتبارات ناکافی سبب کندی روند اجرا خواهد شد.

وی افزود: همچنین پروژه تأمین و انتقال آب به اراضی دهدشت غربی نیز به دلیل کمبود اعتبار پس از گذشت ۱۵ سال پیشرفت ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد که این امر موجب نگرانی مردم شده است.

موحد خاطرنشان کرد: با توجه به بحران تنش آبی از این مناطق و مشکلات عدیده مردم، می‌طلبد با تزریق اعتبار از دیگر منابع موجود نسبت به تسریع در اجرای این پروژه‌های حیاتی اقدام کنید.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مطالبه دیگر به مطالعات انجام شده در خصوص شرکت برق حرارتی و بررسی مشکلات و محدودیت‌های شبکه برق در محدوده شهرستان‌های کهگیلویه و لنده اشاره کرد و افزود: شرکت برق حرارتی پیشنهاد احداث یک نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی در محدوده شهرستان لنده را داده است.

وی گفت: در این راستا شرکت برق حرارتی نسبت به انتخاب مشاور، انجام مطالعات شبکه و تعیین زمین مورد نیاز اقدام کرده است که انتظار می‌رود با توجه به این موارد دستور فرمائید نسبت به برگزاری مناقصه نیروگاه لنده اقدام فوری انجام شود.

موحد مجدداً به نوسانات و افت مکرر و مستمر فشار برق در حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد و افزود: این موضوع موجب خسارات جدی به صنایع، اموال شخصی و دولتی شده و همچنین در گرمای طاقت‌فرسا زندگی را برای مردم حوزه انتخابیه دشوار کرده است.

وی افزود: انتظار می‌رود نگرانی بحق مردم برای بهبود شرایط زندگی با توجه جدی و ویژه به پروژه‌های احداث خط دو مداره از ایستگاه سرپری تا لنده به دلیل افزایش بار این شهرستان گرمسیری به بیش از ۳۰ مگاوات، احداث خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت از صیدون خوزستان به طول تقریبی ۲۰ کیلومتر جهت راه‌اندازی ایستگاه دیشموک و راه اندازی یا تصویب احداث ایستگاه دیشموک به دلیل طول چند برابر استاندارد خط ۳۳ کیلوولت این منطقه و ضعف ولتاژ شدید، مرتفع شود.

وی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران در بدنه وزارت نیرو خواستار تسریع در تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر پرسنل شرکت توزیع نیروی برق بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شد.