۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

مسافر تبریزی در سد گاران مریوان غرق شد

مریوان- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان گفت: مردی حدود ۴۰ ساله اهل تبریز عصر جمعه در سد گاران مریوان دچار غرق‌شدگی شد و تلاش نیروهای امدادی برای احیای وی بی‌نتیجه ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر جمعه به‌دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه در سد گاران شهرستان مریوان اعزام شد.

وی افزود: فرد حادثه‌دیده مردی حدود ۴۰ ساله و اهل تبریز بود که طبق گزارش‌ها هنگام حضور در حاشیه سد، به دلایل نامشخص دچار غرق‌شدگی شد و عملیات جست‌وجو توسط غواصان آغاز و پس از حدود سه ساعت پیکر وی از آب خارج شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) را به مدت ۴۵ دقیقه در محل انجام دادند اما متأسفانه تلاش‌ها نتیجه نداد و مرگ این مسافر تأیید شد.

هدائی با ابراز همدردی با خانواده جان‌باخته از شهروندان و مسافران خواست هشدارها و توصیه‌های ایمنی در اماکن آبی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

