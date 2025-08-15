مسافر تبریزی در سد گاران مریوان غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی شامگاه جمعه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: عصر جمعه بهدنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه در سد گاران شهرستان مریوان اعزام شد.
وی افزود: فرد حادثهدیده مردی حدود ۴۰ ساله و اهل تبریز بود که طبق گزارشها هنگام حضور در حاشیه سد، به دلایل نامشخص دچار غرقشدگی شد و عملیات جستوجو توسط غواصان آغاز و پس از حدود سه ساعت پیکر وی از آب خارج شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان تصریح کرد: کارشناسان اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) را به مدت ۴۵ دقیقه در محل انجام دادند اما متأسفانه تلاشها نتیجه نداد و مرگ این مسافر تأیید شد.
هدائی با ابراز همدردی با خانواده جانباخته از شهروندان و مسافران خواست هشدارها و توصیههای ایمنی در اماکن آبی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.
نظر شما