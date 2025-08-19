درخواست شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از مردم

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر آمده است: با توجه به استقرار گنبد حرارتی در سطح کشور و افزایش مصرف وسایل سرمایشی از یک سو و از دسترس خارج شدن بخش زیادی از نیروگاه‌های برق آبی از سوی دیگر، شرایط ناترازی انرژی در این چند روز تشدید شده است.

لذا ضمن پوزش از شما بابت محدودیت‌های اعمال شده به استحضار می‌رساند طی روزهای سه شنبه تا پنج شنبه هفته جاری همراهی مضاعف مشترکین در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنوف، صنعتی و کشاورزی مورد استدعا است.

مشترکین بخش خانگی با خاموش نمودن کولرها و چراغ‌های اضافی، تنظیم دما و عدم بکارگیری همزمان وسایل غیر ضروری برقی، مشترکین تجاری و صنوف با تنظیم درجه دمای محیط کسب و کار، خاموش کردن لامپ‌ها، ریسه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، مشترکین صنعتی با رعایت ساعت کاری، کاهش مصرف بخشی از خط تولید و کشاورزان عزیز با کاهش ساعت کارکرد پمپ‌های کشاورزی کمک شایانی برای عبور از شرایط سخت روزهای پیش رو به خادمان خود در صنعت برق در راستای پایداری بیشتر شبکه خواهند کرد.