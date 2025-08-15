ایجاد «شهرک سلامت» کردستان پیشران خدمات درمانی و گردشگری خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی شامگاه جمعه در نشست هماندیشی ایجاد شهرک دانشگاهی و بررسی طرح توجیهی شهرک سلامت که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، ایجاد این شهرک را بهعنوان مرکز جامع درمانی و گردشگری سلامت، طرحی ارزشمند و نیازمند مطالعات دقیق و جامع عنوان کرد.
وی با اشاره به اهمیت مکانیابی مناسب این مجموعه، خاطرنشان کرد: ایجاد فضایی آرام برای بیماران و توسعه گردشگری، علاوه بر کاهش سفرهای برونشهری، موجب کاهش ترافیک و رفع معضلات مرتبط در هسته مرکزی شهر خواهد شد.
استاندار کردستان افزود: در چارچوب مطالعات تکمیلی، ۱۰۵ هکتار از اراضی دانشگاه علوم پزشکی استان برای تمرکز خدمات سلامت در این شهرک اختصاص یافته است.
زرهتن لهونی احداث شهرک سلامت را یکی از پروژههای مهم و ضروری استان دانست و گفت: بیتردید این ابرپروژه از طرحهای شاخص و ماندگار غرب کشور خواهد بود.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه و کمیته ویژه برای پیگیری و اجرای این طرح را مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد با عزم جدی مدیریت استان، این پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
