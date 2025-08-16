هوای گرم در استان ایلام تداوم دارد

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای گرم طی امروز نیز در استان تداوم خواهد داشت. در نواحی گرمسیری استان، شهرهای مهران و دهلران دمای بیشینه نزدیک به ۵۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه خواهند کرد.

وی بیان کرد برای فردا و روز یکشنبه، با کاهش نسبی دما (حدود ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد) و تضعیف گرما، از شدت گرمای حاکم بر استان کاسته خواهد شد. همچنین، طی سه روز آینده وزش باد، گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود. لذا لازم است اقدامات لازم جهت استحکام‌بخشی و یا جمع‌آوری سازه‌های سبک و موقتی و همچنین موکب‌های مستقر در استان صورت پذیرد.

احمدی نژاد عنوان کرد: از اواسط هفته، دمای هوا روند افزایشی را آغاز خواهد کرد و تا اواخر هفته پیش رو، هوای گرم در استان تداوم خواهد داشت.