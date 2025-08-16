  1. استانها
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

آمار تردد در مرز مهران از مرز ۳ میلیون نفر گذشت

ایلام - استاندار ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون آمار تردد در مرز مهران از مرز ۳ میلیون نفر گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز شنبه در آیین آغاز طرح ملی جمع‌آوری گازهای همراه یا مشعل میادین نفتی جنوب استان ایلام (ان‌جی‌ال ٣١٠٠ دهلران) به صورت ویدیو کنفرانس با حضور رییس جمهور اظهار داشت: مترددین مرز مهران از اول صفر به بیش از سه میلیون رسید.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام با بیان اینکه پذیرایی و خدمات‌دهی به زوار در پایانه شهید رئیسی مطلوب است، گفت: همه تمهیدات برای تامین ناوگان حمل و نقل عمومی برای انتقال زوار به مقاصد خود اتخاذ شده است و مواکب همچنان فعالیت دارند.

استاندار ایلام به آمار ترددها اشاره و عنوان کرد: در یک شبانه روز شاهد تردد ۲۷۰ هزار نفر بودیم که این تعداد تردد در طول ۲۴ ساعت یک رکورد است.

به گفته وی در طول ۶ شبانه روز (۱۵ تا ۲۰ مردادماه) هر شبانه روز ۲۱۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند. کرمی اضافه کرد: در پیک تردد زوار در هر ساعت ۱۱ هزار ۲۵۰ نفر از مرز مهران تردد کردند.

