به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از ابتدای آگوست تاکنون ۱۱ حمله علیه نیروهای مسئول تأمین امنیت کاروان‌های کمک‌رسانی به غزه انجام داده که به شهادت دست‌کم ۴۶ فلسطینی منجر شده است.

بر اساس این بیانیه، بیشتر قربانیان از میان نیروهای امنیتی همراه کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه بوده‌اند، اما شماری از شهروندان منتظر دریافت کمک و تعدادی دیگر نیز در این حملات زخمی شده‌اند. سازمان ملل این اقدامات را بخشی از یک «الگوی تکراری» در هدف‌گیری غیرقانونی نیروهای پلیس مدنی غزه توصیف کرد که منجر به فروپاشی نظم عمومی در اطراف مسیرهای امدادرسانی شده است.

سازمان ملل هشدار داد که از ۲۷ مه تا ۱۳ آگوست ۲۰۲۵، رژیم صهیونیستی دست‌کم ۱۷۶۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است؛ از این تعداد، ۹۹۴ نفر در اطراف مراکز موسوم به «مؤسسه انسانی غزه» (با حمایت آمریکا و اسرائیل) و ۷۶۶ نفر در طول مسیر کاروان‌های کمک به شهادت رسیده‌اند. از سوی دیگر، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در نشست خبری در نیویورک، کشتار و زخمی شدن فلسطینیان در حالی‌که در صف دریافت کمک‌های انسانی ایستاده بودند را «بسیار نگران‌کننده» خواند و هشدار داد که وضعیت اسفناک کنونی ممکن است وخیم‌تر شود، مگر آنکه ارسال کمک‌ها به شکلی سریع، ایمن و بدون محدودیت انجام گیرد.

او خاطر نشان کرد که مردم غزه پنج ماه است به گاز برای پخت‌وپز دسترسی ندارند و شمار کودکانی که روزانه به دلیل سوءتغذیه به بیمارستان منتقل می‌شوند رو به افزایش است. دوجاریک بار دیگر مخالفت دبیرکل سازمان ملل با توسعه اشغالگری و سیاست‌های کوچ اجباری اسرائیل علیه فلسطینیان را تکرار کرد.