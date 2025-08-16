گردهمایی علمی چشم پزشکان ایران در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی طاری، با اشاره به برگزاری سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران از ۱۵ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای رازی تهران، گفت: تیم اجرایی برگزاری کنگره به شکل شبانه روزی در حال انجام وظایف محوله هستند و امیدواریم کنگره امسال نیز مانند سالهای گذشته بتواند در ارتقای دانش چشم پزشکی کشورمان منشأ اثر باشد و همکاران با شرکت در کنگره از مزایای علمی آن بهره برده و با آخرین دستاوردهای دانش چشم پزشکی آشنا شوند.
دبیر اجرایی سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران با بیان اینکه محل برگزاری کنگره همچون سالهای گذشته مرکز همایشهای رازی» است، افزود: امیدواریم امکانات کافی و لازم برای حضور همکاران و میزبانی از آنها در این مرکز فراهم شود و همکاران در محیطی آرام بتوانند از دستاوردهای علمی کنگره بهره ببرند.
کنگرهای برای ارتقای دانش چشم پزشکی ایران
مسعود ناصری پور دبیر علمی سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران نیز گفت: برای برگزاری هرچه پربارتر کنگره از انجمنهای علمی فوق تخصصی پنجگانه دعوت به مشارکت کردیم و از آنها خواستیم برنامههای هر گروه فوق تخصصی را ارسال کنند و مطمئن هستم اعضای جامعه چشم پزشکی کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی حتماً در خصوص برگزاری کنگره و غنای علمی آن به ما کمک خواهند کرد.
وی در باره رئوس برنامههای علمی گروههای تخصصی و روز و ساعات آن، افزود: تعداد کارگاهها و سمپوزیومها برای هر گروه مشخص و برنامه اولیه تهیه شده است؛ به محض دریافت نقطه نظرات گروههای فوق تخصصی، برنامه اولیه را روی سایت انجمن قرار میدهیم تا همکاران از آن اطلاع پیدا کنند.
ناصری پور تاکید کرد: مانند سالهای گذشته، روز اول به برنامه گروههای فوق تخصصی اختصاص خواهد داشت و در کنار آن برنامه بسیار خوبی برای چشم پزشکان جوان ترتیب دادهایم که جزئیات آن به اطلاع خواهد رسید.
وی، هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد محیطی دوستانه برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات، مشکلات و درمانهای مختلف بیماریهای چشمی و همچنین ارائه آخرین دستاوردهای دانش چشم پزشکی دانست و یادآور شد: در حاشیه برگزاری کنگره، شرکتهای تجاری تجهیزات چشم پزشکی و دارویی کشور نیز غرفههایی خواهند داشت تا همکاران با آخرین فناوریها، تجهیزات مختلف چشم پزشکی و نیز داروهای چشمی آشنا شوند.
ناصری پور تاکید کرد: امیدواریم حاصل تعامل این دو گروه آکادمیک و شرکتهای تجهیزاتی و دارویی، گام دیگری در راستای ارتقای دانش چشم پزشکی کشورمان بوده و این تعامل منجر به مداوای بهتر و با کیفیتتر بیماران مبتلا به مشکلات مختلف چشمی و کاهش آلام آنها شود.
به گفته وی، چشم پزشکان میتوانند تا دهم شهریور خلاصه مقالات خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند و امکان ثبت نام برای شرکت در کنگره نیز از طریق مراجعه به سایت انجمن چشم پزشکی ایران فراهم شده است.
نظر شما