گردهمایی علمی چشم پزشکان ایران در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی طاری، با اشاره به برگزاری سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران از ۱۵ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های رازی تهران، گفت: تیم اجرایی برگزاری کنگره به شکل شبانه روزی در حال انجام وظایف محوله هستند و امیدواریم کنگره امسال نیز مانند سال‌های گذشته بتواند در ارتقای دانش چشم پزشکی کشورمان منشأ اثر باشد و همکاران با شرکت در کنگره از مزایای علمی آن بهره برده و با آخرین دستاوردهای دانش چشم پزشکی آشنا شوند.

دبیر اجرایی سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران با بیان اینکه محل برگزاری کنگره همچون سال‌های گذشته مرکز همایش‌های رازی» است، افزود: امیدواریم امکانات کافی و لازم برای حضور همکاران و میزبانی از آنها در این مرکز فراهم شود و همکاران در محیطی آرام بتوانند از دستاوردهای علمی کنگره بهره ببرند.

کنگره‌ای برای ارتقای دانش چشم پزشکی ایران

مسعود ناصری پور دبیر علمی سی و چهارمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران نیز گفت: برای برگزاری هرچه پربارتر کنگره از انجمن‌های علمی فوق تخصصی پنجگانه دعوت به مشارکت کردیم و از آنها خواستیم برنامه‌های هر گروه فوق تخصصی را ارسال کنند و مطمئن هستم اعضای جامعه‎ چشم پزشکی کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی حتماً در خصوص برگزاری کنگره و غنای علمی آن به ما کمک خواهند کرد.

وی در باره رئوس برنامه‌های علمی گروه‌های تخصصی و روز و ساعات آن، افزود: تعداد کارگاه‌ها و سمپوزیوم‌ها برای هر گروه مشخص و برنامه‏ اولیه تهیه شده است؛ به‎‬ محض دریافت نقطه نظرات گروه‌های فوق تخصصی، برنامه‏ اولیه را روی سایت انجمن قرار می‌دهیم تا همکاران از آن اطلاع پیدا کنند.

ناصری پور تاکید کرد: مانند سال‌های گذشته، روز اول به برنامه گروه‌های فوق تخصصی اختصاص خواهد داشت و در کنار آن برنامه‏ بسیار خوبی برای چشم پزشکان جوان ترتیب داده‌ایم که جزئیات آن به اطلاع خواهد رسید.

وی، هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد محیطی دوستانه برای بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات، مشکلات و درمان‌های مختلف بیماری‌های چشمی و همچنین ارائه‎ آخرین دستاوردهای دانش چشم پزشکی دانست و یادآور شد: در حاشیه‎ برگزاری کنگره، شرکت‌های تجاری تجهیزات چشم پزشکی و دارویی کشور نیز غرفه‌هایی خواهند داشت تا همکاران با آخرین فناوری‌ها، تجهیزات مختلف چشم پزشکی و نیز داروهای چشمی آشنا شوند.

ناصری پور تاکید کرد: امیدواریم حاصل تعامل این دو گروه آکادمیک و شرکت‌های تجهیزاتی و دارویی، گام دیگری در راستای ارتقای دانش چشم پزشکی کشورمان بوده و این تعامل منجر به مداوای بهتر و با کیفیت‌تر بیماران مبتلا به مشکلات مختلف چشمی و کاهش آلام آنها شود.

به گفته وی، چشم پزشکان می‌توانند تا دهم شهریور خلاصه مقالات خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند و امکان ثبت نام برای شرکت در کنگره نیز از طریق مراجعه به سایت انجمن چشم پزشکی ایران فراهم شده است.