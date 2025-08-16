تام کروز دریافت جایزه افتخاری از دست ترامپ را رد کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تام کروز ستاره فیلم‌های اکشن هالیوود دعوت رئیس جمهور برای حضور در جمع تقدیرشوندگان مرکز کندی سال ۲۰۲۵ را رد کرده است.

واشنگتن پست نیز نوشت ستاره فیلم «تاپ گان: ماوریک» به دلیل تداخل برنامه‌هایش این فرصت را رد کرده است.

ترامپ هم روز چهارشنبه فهرستی از دریافت‌کنندگان چهل و هشتمین مراسم اهدای جوایز مرکز کندی را منتشر کرد که شامل گروه گلم متال کیس، ستاره برادوی مایکل کرافورد، اسطوره موسیقی کانتری جورج استریت، خواننده گلوریا گینور و در بخش بازیگران فیلم، سیلوستر استالونه که یکی از سفیران ویژه ترامپ در هالیوود است، بود.

روز چهارشنبه، ترامپ همچنین اعلام کرد که شخصاً میزبان مراسم خواهد بود. او گفت همیشه آرزوی دریافت جایزه مرکز کندی را داشته و افزود: اما هرگز نتوانستم آن را دریافت کنم … با خودم گفتم، به جهنم، رئیس می‌شوم و به خودم افتخار می‌کنم. سال آینده، از ترامپ تجلیل خواهیم کرد، باشه؟

پیش از این، ترامپ ریاست این مرکز را بر عهده گرفته و جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان هم در تلاش هستند تا نام خانه اپرای آن را به نام ملانیا ترامپ، بانوی اول، تغییر دهند. هنوز مشخص نیست که این اقدام در کنگره به طور کامل رأی‌گیری شود یا اگر تصویب شود، به قانون تبدیل شود.

اقدام به میزبانی پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ اعلام کرد در حال تشکیل یک گروه ویژه مسئول بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ در لس‌آنجلس است و خودش به عنوان رئیس آن منصوب خواهد شد.

مراسم اهدای جوایز مرکز کندی ۷ دسامبر برگزار و به صورت مستقیم از شبکه سی‌بی‌اس پخش خواهد شد. مرکز کندی و نماینده کروز از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.