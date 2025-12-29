اعتراض نوازنده جز به ترامپ با لغو مراسم کریسمس؛ جریمه یک میلیون دلاری!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ریچارد گرنل رئیس منصوب ترامپ برای مرکز کندی، گفت که این سازمان پس از لغو ناگهانی کنسرت رایگان شب کریسمس امسال توسط چاک رد نوازنده جز مشهور، در اعتراض به تغییر نام این مرکز به «مرکز یادبود دونالد جی. ترامپ و جان اف کندی برای هنرهای نمایشی»، شکایتی یک میلیون دلاری بابت خسارت را دنبال خواهد کرد.

گرنل در نامه‌ای خطاب به رد، نوشت: تصمیم شما برای انصراف در آخرین لحظه - که صریحاً در پاسخ به تغییر نام اخیر مرکز است - یک عدم تحمل کلاسیک و بسیار پرهزینه برای یک موسسه هنری غیرانتفاعی است.

وی افزود: با این اطلاعیه رسمی به اطلاع شما می‌رسانیم که بابت این شیرین‌کاری سیاسی از شما یک میلیون دلار خسارت مطالبه خواهیم کرد.

وی در پستی در ایکس هم به رجزخوانی ادامه داد و نوشت: چپ‌ها هنر را تحریم می‌کنند زیرا ترامپ از هنر حمایت می‌کند. اما ما اجازه نخواهیم داد که آنها نمایش‌ها را بدون عواقب لغو کنند. هنر برای همه است و چپ‌ها از این بابت عصبانی هستند.

رد که از سال ۲۰۰۶ رهبری کنسرت جز سالانه شب کریسمس را در مرکز کندی بر عهده داشته، به آسوشیتدپرس گفت پس از اضافه شدن نام ترامپ به این مرکز، رویداد امسال را لغو کرده است.

ترامپ به تازگی نام خود را به این مرکز مهم فرهنگی که به یاد کندی به نام او خوانده می‌شد، تغییر داد. وی پس از تغییر هیئت امنای مرکز کندی که توسط خودش انتخاب شده‌اند، به اتفاق آرا نام این مرکز را به «مرکز کندی ترامپ» تغییر داد.

کارشناسان حقوقی می‌گویند تغییر نام این مرکز غیرقانونی است، زیرا قانون فدرال مصوب سال ۱۹۶۴ نام آن را به نام رئیس جمهور مقتول «مرکز هنرهای نمایشی جان اف کندی» تعیین کرده و صراحتاً هیئت امنای آن را از افزودن هر نام دیگری به نمای بیرونی ساختمان منع می‌کند. به دنبال آن جویس بیتی نماینده دموکرات از اوهایو از ترامپ و هیئت مدیره مرکز کندی شکایت کرد و گفت برای تغییر نام این مرکز، مصوبه کنگره لازم است.

قرار بود کنسرت رایگان ۲۴ دسامبر در مرکز کندی، سه‌شنبه ساعت ۱۲ ظهر در این مرکز برگزار شود. این مرکز فرهنگی در تبلیغ این رویداد گفته بود: «به مراسم سالانه جز شب کریسمس ما بپیوندید تا شبی از موسیقی را تجربه کنید که شما را سرشار از شادی تعطیلات کند.»

چاک رد ۶۷ ساله، نوازنده درام و ویبرافون در سطح بین‌المللی است و ضبط آهنگ و تور را از ۲۱ سالگی با پیوستن به گروه سه‌نفره چارلی برد آغاز کرد. او همچنین عضو گروه گیتارهای بزرگ (بارنی کسل، برد و هرب الیس) شد و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ به عنوان هنرمند مقیم در کافه جز اسمیتسونیان در واشینگتن کار کرد و ۱۵ سال عضو ارکستر جز اسمیتسونیان بود.

پس از روی کار آمدن ترامپ برای دومین دوره در فوریه ۲۰۲۵، دبورا راتر رئیس مرکز کندی، اخراج شد و پس از آن ترامپ، گرنل را که در دوره اول دولت ترامپ سفیر آلمان بود، به عنوان نماینده خود برای ماموریت‌های ویژه در این مرکز گماشت و اعضای دموکرات هیئت مدیره مرکز کندی را برکنار و متحدان خود را جایگزین آنها کرد.