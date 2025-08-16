رطوبت ۸۴ درصدی و گرمای شدید در آبادان و خرمشهر

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم‌اکنون رطوبت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر به ۸۴ درصد رسیده و دمای هوا در این مناطق ۳۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته، بیشینه دمای هوا در این دو شهر به ۵۰ درجه و کمینه آن به ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

سبزه‌زاری با اشاره به تداوم جریانات گرم و مرطوب جنوبی تا اواسط هفته، خاطرنشان کرد: این شرایط به‌ویژه در صبحگاه و شامگاه، افزایش رطوبت و شرجی، مه رقیق و دمای احساسی بالاتر از ۵۰ درجه را در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و تا حدی شمالی استان به همراه خواهد داشت.

وی به شهروندان و زائران اربعین حسینی توصیه کرد با توجه به گرما و رطوبت بالا، اقدامات لازم برای پیشگیری از گرمازدگی، مانند استفاده از امکانات سرمایشی و مصرف کافی آب، را رعایت کنند.