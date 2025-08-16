رگبار و رعدوبرق در گلستان؛ افزایش محسوس دما از روز چهارشنبه

ملیحه معقولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا ظهر چهارشنبه در استان رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود. پس از آن، از روز دوشنبه تا چهارشنبه، وضعیت جوی استان به نسبت پایدار خواهد بود و دما به طور تدریجی افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: این افزایش دما از روز چهارشنبه محسوس‌تر خواهد بود و انتظار می‌رود بیشینه دمای هوای استان به حدود ۴۰ درجه و حتی بالاتر برسد.

معقولی همچنین به وضعیت دریا اشاره کرد و گفت: دریا تا فردا یکشنبه مواج و متلاطم است، بنابراین توصیه می‌شود احتیاط لازم در ترددهای دریایی رعایت شود.

وی کمینه دمای پارک ملی گلستان را ۲۰ درجه سانتیگراد، خنک‌ترین شهرستان استان را مینودشت با ۲۲ درجه و گرم‌ترین شهرستان روز گذشته را آق قلا با دمای ۳۸ درجه اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: دمای حداقل گرگان صبح امروز نیز ۲۵ درجه و پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای امروز این شهر به ۳۳ درجه برسد.