۱۶ راننده متخلف در خراسان جنوبی به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کانال خبری پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ خسروی بیان کرد: در یک هفته گذشته ۸۶ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز توقیف شدند و برای ۳۷۳ تخلف حادثه ساز رانندگان قانون انجام شده است.

سرهنگ خسروی با اشاره به اینکه ۱۶ راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: ۱۷ هزار و ۱۲۸ خدمت از جمله شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات در این مدت انجام شده است.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در این مدت از ۱۰۰ راننده قانونمند با اهدای گل و کلاه ایمنی قدردانی شد.