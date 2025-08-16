  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

۱۶ راننده متخلف در خراسان جنوبی به مراجع قضایی معرفی شدند

۱۶ راننده متخلف در خراسان جنوبی به مراجع قضایی معرفی شدند

بیرجند- سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: ۱۶ راننده متخلف در استان به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کانال خبری پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ خسروی بیان کرد: در یک هفته گذشته ۸۶ وسیله نقلیه دارای تخلفات متعدد حادثه ساز توقیف شدند و برای ۳۷۳ تخلف حادثه ساز رانندگان قانون انجام شده است.

سرهنگ خسروی با اشاره به اینکه ۱۶ راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود: ۱۷ هزار و ۱۲۸ خدمت از جمله شماره گذاری، صدور گواهینامه، اجرائیات و رسیدگی به تصادفات در این مدت انجام شده است.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: در این مدت از ۱۰۰ راننده قانونمند با اهدای گل و کلاه ایمنی قدردانی شد.

کد خبر 6561434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها