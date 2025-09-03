به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد شاهزهی صبح چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: در پی گزارشی مبنی بر وقوع حادثه در ساعت ۰۳ و ۳۸ دقیقه صبح امروز، نیروهای امدادی و ماموران به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک سواری در ۲۰ کیلومتری شهر شوسف واژگون شده بود، افزود: بر اثر این سانحه رانندگی، مادر که راننده خودرو بوده و دختربچه اش فوت کرده و پسر خانواده هم مصدوم شده که سریعاً توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلو ناشی از خواب آلودگی و خستگی راننده تشخیص داده شده است.

سرهنگ شاهزهی ادامه داد: از رانندگان خواستاریم ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.