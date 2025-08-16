  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

در سوگ هنرمندی که هنرش وقف موسیقی لرستان شد

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی درگذشت همت‌علی رضایی از هنرمندان پیشگام عرصه سرنانوازی منطقه لرستان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار متنی درگذشت همت‌علی رضایی از هنرمندان پیشگام عرصه سرنانوازی منطقه لرستان را تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت بابک رضایی آمده است:

«هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما

خبر درگذشت هنرمند گرانقدر موسیقی، استاد همت‌علی رضایی که عمر خود را وقف اعتلای موسیقی لرستان کرده بود موجب تأسف هنرمندان و هنردوستان شد.

امید که راه استاد رضایی پر رهرو باشد و شاگردان ایشان حافظ منابع غنی موسیقایی لرستان باشند. از خداوند منان طلب مغفرت و علو درجات آن عزیز تازه درگذشته و صبر و قرار برای بازماندگان دارم.»

فریبرز دارایی

