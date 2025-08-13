به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی جلسه ای مشترک برلزوم برنامه ریزی منسجم برای برگزاری و اجرای برنامه های هنری با پیوست های مختلف در حوزه های توانبخشی، مناسب سازی سالن های اجرای برنامه برای معلولان و تشکیل یک کارگروه مشترک میان این ۲ مجموعه دولتی تاکید کردند.

آغاز ساخت یک پروژه ملی با شعار «هیچ کس نباید جا بماند»

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در آغاز صحبت های خود گفت: سازمان بهزیستی کشور ماموریت های متعددی دارد که دربرگیرنده ابعاد و گستردگی زیادی است. یکی از همین فعالیت ها تمرکز بر «توانبخشی فرهنگی هنری» است که معتقدیم بیشترین میزان تاثیر را در میان جامعه هدف دارد. ما اکنون در این ساختار پهن پیکر که هشت میلیون نفر را تحت پوشش دارد، تلاش می کنیم که مجموعه ای اثر بخش باشیم. در این میان راه اندازی خانه های هنر و به تبع آن تشکیل ۳۰۰ گروه هنری نشان دهنده اهمیتی است که به مقوله فرهنگ و هنر داریم و می دانیم تاثیرات زیادی دارد. به زودی هم تصمیم داریم تا با وجود تمام محدودیت ها بزرگترین خانه هنر را راه اندازی کنیم.

وی افزود: شعار ما این است که «هیچ کس نباید جا بماند». اتفاقا بر همین معیار است که ما ستاد مناسب سازی را راه اندازی کردیم تا در همه حوزه ها بتوانیم فعالیت هایی را انجام دهیم.

ارائه خدمات مبتنی بر توانبخشی در پروژه «اتاق هنر»

فاطمه فخری رئیس گروه هنر سازمان بهزیستی کشور هم در ادامه این نشست ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های مجموعه تحت پوشش خود توضیح داد: ما در تمامی کشور به واسطه اینکه هنر ابزار قدرتمندی است و آن را به عنوان یکی از اصول توانبخشی معرفی کردیم، تلاش داشتیم تا با اجرای طرح «اتاق هنر» رویکردهای توان بخشی در این عرصه را ارتقا بخشیم. در این چارچوب آنچه مورد توجه و تمرکز ما بود اجرای پررنگ تر این پروژه در شهرها و روستاهای کوچک بود که بر این اساس ۱۱۳ پایگاه در استان ها راه اندازی و خدمات هنری مبتنی بر توانبخشی را ارائه دادیم.

وی افزود: آن چه در این پروژه برای ما بسیار اهمیت داشت، اصلا مسیری برای ایزوله سازی و جداسازی نبود بلکه ارائه شرایطی برای تولید محصولات هنری در حوزه های تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی بود که خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی هم مواجه شد و فضایی را فراهم ساخت تا در تحقق موضوع «عدالت فرهنگی» دولت آن هم در حوزه های توانبخشی گام هایی را برداریم.

رئیس گروه هنر سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: ما هم اکنون ۷۸۰ هنرمند درجه یک داریم که می توانند با ارتقا آگاهی و دانش خود به واسطه حضور معلمان و استادان درجه یک و بحث های مربوط به «آموزش رایگان» به ویژه در روستاها بهترین کمک دهنده برای افزایش سطح کیفی فعالیت های ما باشند. مسیری که فکر می کنم یکی از بهترین و موثرترین کمک هایی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند به ما داشته باشد.

پیشنهاد راه اندازی شبکه مولد هنرمندان در حوزه های توانبخشی

سعید اسدی مشاور عالی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران هم در ادامه این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره نحوه مشارکت گروه های هنری دارای معلولیت در رویدادها و جشنواره های ملی بیان کرد: فراز و نشیب همواره در جریان برگزاری جشنواره های مختلف وجود داشته که در دوره ای درخشان و در دوره ای عنایت‌ها به پروژه های موضوعی کمتر از حد تصور بوده اند. اما نکته ای که لازم است اشاره ای به آن داشته باشم برگزاری جشنواره نمایش های آئینی سنتی است که فکر می کنم هنرمندان دارای معلولیت می توانند با برنامه ریزی که به میزبانی جشنواره انجام می شود ویژه برنامه های نمایشی را در این رویداد اجرا کنند.

وی افزود: فرآیند استعدادیابی جشنواره های فجر هم که برای آن برنامه‌ریزی هایی انجام دادیم می تواند فضای بسیار مناسبی برای انجام فعالیت های مشترک بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان بهزیستی باشد. در این چارچوب می توان پاتوق های فرهنگی را در ایام جشنواره طراحی کرد که آغازگر یک شبکه مولد برای انجام کارهای شبکه ای بین افراد دارای معلولیت و هنرمندان در تهران و دیگر استان ها باشد. به اعتقاد من این توانمندی برای ایجاد یک شبکه فعال وجود دارد منتها تحقق چنین چشم اندازی نیازمند یک مسیر آموزشی است که می بایست میان وزارت فرهنگ و سازمان بهزیستی مستحکم تر شود.

تلاش برای حضور موثرتر هنرمندان دارای معلولیت در عرصه های حرفه ای

آیدین مهدی زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این دیدار مطرح کرد: بسیاری از هنرمندان مطرح دنیا بعضا از بدو تولد هنرمندانی دارای معلولیت بودند اما کارها و آثارشان تبدیل به بهترین و جریان سازترین محصولات شد. مسیری که امروز تبدیل به یک زاویه متفاوت و مهم در هنرهای تجسمی شده است. شرایطی که ثابت کرده هنرمندان دارای معلولیت نه تنها نقصی ندارند که در بسیاری موارد دارای ارزشمندی های بیشتری به نسبت انسان های بدون معلولیت هستند. بنابراین نباید این افراد را در حوزه تجسمی مقایسه کرد.

وی با تاکید بر آسیب شناسی جریان حضور هنرمندان دارای معلولیت در رویدادها و جشنواره های هنری کشور، بیان کرد: حضور هنرمندان دارای معلولیت در برگیرنده کارشناسی و بررسی های دقیقی است.

آمادگی دفتر موسیقی برای حضور هنرمندان دارای معلولیت در جشنواره‌ها

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در بخش دیگری از این دیدار یادآور شد: اجرای آثار هنری مختلف در فضاهای فرهنگی غیر از ایام برگزاری جشنواره ها، ارائه کارهای نمایشگاهی در بخش های متنوع موسیقایی، معرفی یک رابط از سوی سازمان بهزیستی به معاونت امور هنری وزارت فرهنگ برای ایجاد تعامل بیشتر از جمله کارهایی است که می تواند در ماه ها پیش رو مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که بنده از همین جا آمادگی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ برای حضور هنرمندان توان یاب تحت پوشش سازمان بهزیستی در جشنواره موسیقی جوان و دیگر رویدادهای پیش رو را اعلام می کنم تا به یاری پروردگار فعالیت های مشترک را آغاز کنیم.

«هنر درمانی» و طرح چند نکته آموزشی برای آینده

محمدحسین اسماعیلی مدیردفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی درباره اجرای فعالیت های مشترک مجموعه تحت مدیریت خود با سازمان بهزیستی گفت: خوشبختانه ما سابقه همکاری خوبی با سازمان بهزیستی در حوزه آموزش هنر داریم، مسیری که در سال ۱۴۰۱ نتایج خوبی داشت. ما در این زمینه تفاهم نامه ای هم داریم که براساس آن برخی از مباحث آموزشی را به صورت رایگان در سراسر کشور اجرا کردیم که امیدوارم در آغاز فصل جدید همکاری ها ادامه پیدا کرده و ما در کنار دوستان کمک دهنده خوبی باشیم. البته بحث «هنردرمانی» اکنون پاشنه آشیل مباحث آموزشی هنر شده که می بایست در قالب درست و اصولی آن به هنرجویان ارائه شود مسیری که در حوزه های مرتبط با هنرمندان دارای معلولیت نیز مورد توجه است و دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری این آمادگی را دارد که بتواند در این زمینه ارائه دهنده بسته های آموزشی در قالب های مختلف باشد.

برنامه های مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه توانبخشی

نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: موضوع کمبود بودجه در مجموعه ها و سازمان های دولتی همواره مانع تحقق آرزوها و رویکردهای حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. اما بی تردید می توان اتفاقات خوبی را با همکاری و هم‌افزایی وزارت فرهنگ و سازمان بهزیستی انجام داد.

وی ادامه داد: آنچه برای بنده و همکارانم بسیار مهم است تلاش برای استفاده از توان مندی هنرمندان توان یاب برای امکان ارائه اثر و تولیدات هنری در فرصت های برابر است. موضوعی که چه در زمان حضورم در سمت های قبلی و چه زمان حضور در معاونت امورهنری برایم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اند و همواره سعی کردم در حوزه مسئولیت های اجتماعی مرتبط با ظرفیت توان یابان فعالیت های نوآورانه را به نتیجه برسانم. البته براین باورم در این حوزه باید مرتبط با ماموریت سازمانی و با رویکرد خلاقانه اقدامات مسئولانه انجام داد و به دستاوردهای مطلوبی رسید.

رضایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، عنوان کرد: از دیگر دغدغه هایی که همواره روی آن تاکید داشته و دارم بحث مناسب سازی سالن های اجرای آثار هنری و دسترس پذیر کردن آنها برای مخاطبان توان یاب است که امیدوارم به زودی فاز اول آن با همکاری سازمان بهزیستی در یکی از سالن های مرتبط با معاونت امورهنری آغاز شود.

رضایی در پایان ضمن قدردانی از آمادگی سازمان بهزیستی کشور برای آغاز فصل تازه فعالیت های مشترک با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح داد: به اعتقاد من هنرمندان توان یاب می توانند بهترین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در جشنواره ها و رویدادهای بین المللی باشند. شرایطی که با پتانسیل بسیار ارزشمندی که در سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد آغازگر فصل تازه ای از فعالیت های مشترک مجموعه های ذی نفع باشد.