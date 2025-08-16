مرتضی انقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای ترویج فرهنگ خود امدادی و آماده‌سازی جوانان برای مواجهه با بحران‌ها، ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی با همکاری جمعیت هلال احمر، دوره‌های آموزشی امداد و کمک‌های اولیه را آغاز کرده است.

وی افزود: این دوره‌ها با هدف ارتقای مهارت‌های عملی و آگاهی نوجوانان و جوانان طراحی شده و به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه معتبر اعطا می‌شود.



مرتضی انقانی افزود: آموزش همگانی کمک‌های اولیه و ترویج فرهنگ خود امدادی و دیگر امدادی از دروه های پرمخاطب و جذاب برای اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است و با هماهنگی‌های انجام شده، مقرر است مساجد مجری با ارائه درخواست جهت برگزاری دوره، جمعیت هلال احمر استان برای اعزام مربی در کلاس‌ها اقدام کنند.



وی مهارت‌های داوطلبی، آمادگی در برابر مخاطرات، احیای پایه، کمک‌های اولیه در تروما و بیماری‌های داخلی، آسیب‌های محیطی، ارزیابی مصدومان، احیای قلبی و ریوی، کنترل خونریزی، درمان شکستگی‌ها و مدیریت شوک را سرفصل‌ها و مباحث این دوره عنوان کرد و گفت: امید است با برگزاری این دوره‌های آموزشی شاهد ارتقای مهارت‌های نوجوانان و جوانان در محورهای یادشده باشیم.



مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی بیان کرد: تاکید بر افزایش سطح آگاهی و مهارت‌های عملی شرکت‌کنندگان در مواجهه با شرایط بحرانی و اقدامات فوری پزشکی با هدف بهبود خدمات‌رسانی و امداد در مواقع حساس از مهمترین اهداف این دوره‌ها است.



انقانی گفت: این دوره‌های آموزشی به صورت تئوری و عملی برای افراد بالای ۱۶ سال در دو بخش جداگانه دختران و پسران برگزار می‌شود



وی گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی کمک‌های اولیه و امداد و نجات همراه با اعطای گواهی نامه معتبر است.