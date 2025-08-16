https://mehrnews.com/x38N86 ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ کد خبر 6562231 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۰۵ بسته خبری بیست و پنجم مردادماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری بیست و پنجم مردادماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 18 MB کد خبر 6562231 کپی شد مطالب مرتبط مرکزی قطب گردشگری سلامت کشور میشود/ افتتاح چهار مرکز جامع سلامت ارائه آموزش مهارتهای امداد و نجات در کانونهای مساجد استان مرکزی ارتقای نظام سلامت نیازمند توسعه زیرساختها و مدیریت منابع در مرکزی است برچسبها بسته خبری استان مرکزی انرژی خورشیدی خدمات درمانی
