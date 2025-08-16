به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفدهم مرداد اظهار کرد: تلاش‌های شما خبرنگاران در پوشش اقدامات بنیاد موجب افزایش اعتماد عمومی و ارتقا کیفیت خدمات‌رسانی می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به جلسات اخیر شورای مسکن استان از تأکید مدیران ستادی بر خدمت‌رسانی مؤثر به متقاضیان بنیاد مسکن خبر داد و گفت: بزرگ‌ترین خدمتی که می‌توانیم انجام دهیم پاسخگویی شفاف و مؤثر به مردم در شهرها و روستاهاست.

دائمی تاکید کرد: همه همکاران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان مکلف هستند با رعایت قانون در مسیر تسهیل خدمات به مردم گام بردارند.

وی با اشاره به برخی شاخص‌های عملکرد بنیاد مسکن استان گیلان اضافه کرد: اجرای طرح هادی روستایی از ۴۷ درصد در چهار سال گذشته به ۶۱ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان افزود: مقاوم‌سازی مسکن روستایی نیز از ۵۳ درصد به ۶۰ درصد رسیده که بالاتر از متوسط کشوری (۵۵ درصد) است.

دائمی همچنین به خدمات بنیاد در حوزه‌های مختلف از جمله پرداخت تسهیلات، بازنگری طرح‌ها، اجرای مسکن محرومین، نهضت ملی مسکن، صدور اسناد مالکیت در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ساماندهی اشتغال اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این اقدامات در هفته دولت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان گفت: روند اجرای پروژه ۶۲۴ واحدی مسکن در استان با مشکلات جدی در تأمین زمین، زمان‌بندی تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌های ساخت مواجه است.

دائمی با اشاره به آغاز این پروژه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ گفت: این طرح در قالب ۱۴ بلوک تعریف شد اما متأسفانه در زمان عقد قرارداد با بانک مسکن، زمین آماده نبود و در اواخر سال و تنها ۱۴ واحد از پروژه توانستند زمین دریافت کنند و پروژه عملاً بدون فازبندی مشخص آغاز شد.

وی با بیان اینکه در محل پروژه یک استخر وجود داشت که پر کردن آن یک سال زمان برد تصریح کرد: نهایتاً ۳۱۲ واحد از این پروژه در اوایل سال ۱۴۰۲ آغاز شد در حالی که طبق قوانین نهضت ملی مسکن دوران مشارکت باید ۴۸ ماهه باشد.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان این تأخیر موجب شد زمان‌بندی بانکی با واقعیت اجرایی پروژه همخوانی نداشته باشد.

دائمی با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در تعیین زمان مشارکت اضافه کرد: فاز دوم پروژه با تأخیر دو سال و نیم آغاز شد در حالی که بانک مسکن از همان ابتدا زمان مشارکت را محاسبه کرده بود و این موضوع باعث افزایش فشار مالی بر متقاضیان شد

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان ادامه داد: بر اساس آخرین برآوردها، هر واحد نیازمند حداقل ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی است در حالی که بانک مسکن فعلاً تنها ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.

دائمی افزود: متقاضیان باید حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آورده داشته باشند تا بتوانند در پروژه مشارکت کنند.

وی با اشاره به تصمیمات اخیر شورای مسکن استان خواستار حمایت جدی‌تر از سوی بانک‌ها و نهادهای مرتبط شد و گفت: اگر متقاضیانی از دهک‌های پایین توان پرداخت ندارند باید در پروژه‌های متناسب با توان مالیشان ساماندهی شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان در ادامه نشست خبری با اشاره به تأخیر در ابلاغ تسهیلات از سوی بانک مرکزی و بانک مسکن گفت: متأسفانه تا این لحظه ابلاغ رسمی تسهیلات به استان صورت نگرفته اما با تلاش‌های مستمر پروژه را فعال نگه داشته‌ایم.

