تا پایان برنامه هفتم معضلی به نام گازهای همراه وجود نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر محسن پاکنژاد، وزیر نفت در آئین افتتاحیه خاموشی ان جی ال ۳۱۰۰ گفت: افتتاح یکی از بزرگترین طرح‌های گازهای همراه در پی تأکیدات رئیس جمهور و با گذشت یک سال پس از استقرار دولت چهاردهم با افتتاح این طرح گامی بزرگ در تحقق آرزوی دیرینه بر می‌داریم

وی ادامه داد: این اقدام نه تنها منجر به کاهش آلایندگی زیست محیطی خواهد شد بلکه از هدر رفت صدها میلیون دلار در سال جلوگیری می‌شود بر اساس اهداف کمی که در برنامه هفتم پیش بینی شده است جمع‌آوری گازهای مشعل تا پایان سال برنامه هفتم یعنی سال ۱۴۰۷ باید به ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال برسد که معادل ۴ میلیون در روز است.

وی ادامه داد: معنا و مفهوم این عدد این است که با توجه به حجم گازهای همراه تا پایان سال ۱۴۰۷ براساس اهداف برنامه هفتم گازی برای سوزاندن نباشد و برای همیشه معضلی به نام گازهای همراه وجود نخواهد داشت

به گفته وی ظرفیت جمع‌آوری گازهای مشعل در زمان شروع دولت چهاردهم از ابتدای شهریور سال گذشته حدود ۳۳۰ میلیون فوت مکعب در روز بود و از همان ابتدا افزایش ظرفیت جمع‌آوری گازهای همراه به عنوان یک اولویت اساسی و قالب اجرای طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.

خبر در حال تکمیل می‌باشد....