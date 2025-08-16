به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، رامین حاتمی مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران صبح امروز (شنبه؛ ۲۵ مردادماه) در آئین افتتاح طرح جمع‌آوری گازهای همراه میدان‌های جنوب استان ایلام (ان‌جی‌ال ۳۱۰۰) که با فرمان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: امروز افتخار بزرگی نصیب ما و همکارانمان شده تا گزارشی از مجموعه تلاش‌های صنعت نفت و دستاوردهای حاصل از پروژه‌های راهبردی را به محضر رئیس‌جمهوری عرضه کنیم.

وی ادامه داد: یکی از شاخص‌ترین این پروژه‌ها، طرح جمع‌آوری گازهای همراه نفت یا ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در جنوب استان ایلام است؛ طرحی که وظیفه جمع‌آوری گازهای مشعل را برعهده دارد و نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت ایفا خواهد کرد.

حاتمی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی این طرح گفت: این پروژه در منطقه دشت عباس شهرستان دهلران اجرا شده است؛ جایی که نماد جانفشانی، ایثار و ازخودگذشتگی بهترین فرزندان این سرزمین بوده و امروز فرزندان شما در صنعت نفت، اجرای این پروژه ملی را در همین منطقه رقم زده‌اند.

وی با بیان بخشی از جزئیات فنی این طرح افزود: احداث ۳۵۰ کیلومتر خطوط انتقال خوراک و محصول، اجرای ۸۲۰۰ تن سازه‌های فلزی، نصب ۷۰۰۰ تن تجهیزات و ماشین‌آلات و انجام یک میلیون مترمکعب عملیات خاکی بخشی از فعالیت‌های اجرایی این پروژه بوده است. در مجموع، ۳۴ میلیون نفرساعت کار عملیاتی در این طرح ملی به ثبت رسیده است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران از بهره‌برداری این طرح با ظرفیت ۸۰ میلیون فوت مکعب در فاز نخست خبر داد و گفت: در محدوده مرزی شهرستان مهران که میدان آذر در آن واقع است تا میادین چشمه‌خوش، پایدار و دهلران، تمامی گازهای مشعل جمع‌آوری و از طریق خطوط لوله به ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ منتقل می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت این طرح تا پایان امسال به بیش از ۱۶۰ میلیون فوت مکعب خواهد رسید.

وی ادامه داد: محصولات خروجی این طرح که عمدتاً شامل سی‌توپلاس، اتان و ال‌پی‌جی است، به‌عنوان خوراک اصلی پتروشیمی دهلران در نظر گرفته شده است، اما به دلیل آماده نبودن کامل این مجتمع، فعلاً خوراک این طرح از طریق خط لوله به ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ و پتروشیمی بندر امام ارسال می‌شود.

حاتمی اظهار کرد: اجرای این طرح افزون بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از سوزاندن سرمایه و ثروت ملی، موجب محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال پایدار در استان ایلام خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در زمان بهره‌برداری، این پروژه زمینه‌ساز ایجاد یک‌هزار و ۵۰۰ شغل مستقیم و سه‌هزار شغل غیرمستقیم خواهد بود و گامی بلند در تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش صنعت نفت به شمار می‌آید.