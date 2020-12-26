مشارکت شهرداری درکاوش شهرتاریخی استرآباد/۹بنای تاریخی مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه دویست و شصت و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان با حضور اعضای شورا، شهردار و مدیران شهری گرگان و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار شد.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان و شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان و بررسی تحولات مرمت، احیا و بهره برداری شهر تاریخی استرآباد (گرگان) و پیگیری مشکلات سرمایه گذاران بخش خصوصی بناهای تاریخی گرگان در دستورکار این جلسه بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان در این جلسه اظهارکرد: گردشگری شهری یکی از موضوعات محوری در مدیریت شهری بوده و شهر گرگان در حوزه های مختلف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ظرفیت های بسیاری دارد که می تواند در این راستا به کارگیری شود.

احمد تجری افزود: کاوش اخیر در شهر تاریخی استرآباد که اشیایی از دوره اشکانیان در آن یافت شده است، تاریخ نهفته این منطقه را نمایان ساخت.

وی بیان کرد: با توجه به اهمیت کاوش در شهر تاریخی استرآباد، با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان می توان اطلاعات گسترده تری از تاریخ گرگان را شناسایی و معرفی کرد.

تجری اضافه کرد: مشوق های تسهیلاتی در نظر گرفته شده و ایجاد زیرساخت های مناسب توسط اداره کل میراث فرهنگی استان و شهرداری در شهر تاریخی استرآباد (گرگان) موجب ترغیب و تشویق مالکان و سرمایه گذاران برای ورود به مرمت، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی شد.

وی اظهارکرد: در حال حاضر ۹ بنای تاریخی در محدوده شهر تاریخی استرآباد با حجم سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال در حال مرمت و بهره برداری با کاربری گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: اکنون ۶ خانه تاریخی در این محدوده برای بهره برداری در حوزه های صنایع دستی، اقامتی و پذیرایی اعلام آمادگی کردند.

شهردار گرگان هم گفت: همکاری و تعامل خوبی بین شورای اسلامی و شهرداری گرگان با اداره کل میراث فرهنگی در راستای احیا و بهره برداری از بافت تاریخی شکل گرفته است.

عبدالرضا دادبود افزود: مسیری که برای مرمت و احیا بافت تاریخی آغاز شده با سرعت تداوم خواهد یافت.

وی توضیح داد: انعقاد تفاهم نامه سه جانبه شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر گرگان و اداره کل میراث فرهنگی فعالیت ها و اقدامات در حوزه بافت تاریخی و توسعه گردشگری را هم راستا و منسجم خواهد کرد.

دادبود گفت: ایجاد شهرداری بافت تاریخی در گرگان که در گذشته به دلیل تغییر در محدوده مناطق شهری به ثمر نرسید، در دستور کار شهرداری گرگان قرار دارد.

شهردار گرگان بیان کرد: در پروانه مرمت خانه های بافت تاریخی گرگان، مقررات اداره کل میراث فرهنگی استان لحاظ خواهد شد تا دغدغه های سرمایه گذاران و مالکین بناهای تاریخی رفع شود.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان هم گفت: با هم افزایی، همکاری و هم‌پوشانی بین مدیریت شهری و اداره کل میراث فرهنگی سیر تحولات در بافت تاریخی آغاز و موجب شد تا اقدامات فاخری در این محدوده شاهد باشیم.

سیدمحمد مرتضوی افزود: مرمت بناهای بافت تاریخی علاوه بر رونق گردشگری، ظرفیت های تاریخی و فرهنگی گرگان را نمایان و معرفی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: حضور بخش خصوصی در مرمت و بهره برداری از بناهای بافت تاریخی گرگان زمینه رونق کسب و کار در این منطقه را فراهم ساخته است.

مرتضوی گفت: اقدامات برای تملک خانه تاریخی میرشهیدی و مرمت آن توسط شهرداری برای تبدیل به مرکز صنایع دستی در توافقی بین اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری گرگان در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: اعتبار لازم برای ادامه روند کاوش در بافت تاریخی گرگان توسط شهرداری گرگان اختصاص یافته است.

گفتنی است ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی در بافت تاریخی گرگان، مشارکت شهرداری گرگان در کاوش شهر تاریخی استرآباد و در نظر گرفتن فضای تبلیغاتی ویژه معرفی ظرفیت های گردشگری و بافت تاریخی گرگان از جمله توافقات این جلسه بود.