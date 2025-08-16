به گزارش خبرنگار مهر، ستاد فرهنگی اربعین ایران در عراق و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در این کشور با صدور اطلاعیه ای ضمن اشاره به پایان یافتن فعالیت‌های اربعینی سال جاری از گروه‌های مردمی عراقی و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای تقدیر کرد.

متن پیام به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلَالَةِ»

در زیارت اربعین سیدالشهدا می‌خوانیم که حضرت با ایثار جان خویش، چراغ هدایتی را برافروخت تا امت اسلام را از تاریکی‌های جهل و گمراهی رهایی بخشد. امروز دفاع از مردم مظلوم غزه همانند قیام عاشورا تجلی‌گاه مبارزه با طاغوت و مستکبرین عالم و احیای ارزش‌های الهی است که برافراشتن پرچم ظلم ستیزی و دفاع از مظلومان عالم با الهام از این مکتب حسینی در اجتماع عظم اربعین، مصداق حرکت در این مسیر است.

ستاد فرهنگی اربعین ایران در عراق، ضمن تقدیر از همه جریان‌های مردمی برگزاری کننده مراسم اربعین در عراق وایران، از حضور مسئولانه مواکب فرهنگی، هنرمندان متعهد، اصحاب رسانه‌های آگاه و فعالین عرصه جهاد و مقاومت در اربعین سال ۱۴۴۷ قدر دانی خود را اعلام می‌نماید.

شما مجاهدین فرهنگ ورسانه با حضور آگاهانه و اقدامات خود در اجتماع اربعین حسینی با محور قرار دادن مسئله فلسطین به عنوان اولویت نخست جهان اسلام، پیام «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» را در عصر حاضر زنده نگه داشته‌اید.

اربعین حسینی این پیام تاریخی را در خود دارد که مبارزه با ظلم، مسئولیتی همیشگی برای امت اسلام است. حمایت‌های فرهنگی و معنوی شما از مردم غزه تجدید پیمان و اعلام عهد با امامی است که با شهادت خویش نقشه راه این مسیر را ترسیم نمود.

خدمات ارزشمند شما عزیزان را در قالب همراهی موکب‌داران فرهنگی-هنری و رسانه‌ای در مسیر زائران حسینی، خلق آثار هنری متعهدانه توسط هنرمندان، روشنگری‌های رسانه‌ای اصحاب خبر و تجربیات گرانبهای پیشکسوتان جهاد و مقاومت، به عنوان حلقه‌های به هم پیوسته یک حرکت عظیم فرهنگی می‌ستاییم.

امیدواریم با بهره مندی از پیام تمدن ساز اربعین حسینی، شاهد تحقق آرمان‌های بلند امت اسلام در احیای تمدن نوین اسلامی باشیم.