از خاک کربلا تا قلب مومنین؛ راز ماندگاری اربعین حسینی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها-راضیه سالاری: اربعین حسینی، روزی است که عشق به امام حسین (ع) را در دل‌های میلیون‌ها انسان روشن نگه می‌دارد. این روز نه تنها یادآور جانفشانی و فداکاری‌های اهل بیت (ع) است، بلکه پیوندی عمیق میان عاشقان ولایت و حقیقت دین را برقرار می‌کند. در اربعین، محبت به امام حسین (ع) فراتر از زبان و رسوم، به عمل و حرکت تبدیل می‌شود و زائران با هر قدم، وفاداری خود را به آرمان‌های حسینی نشان می‌دهند.

زیارت دریچه‌ای به معرفت

زیارت اربعین، تنها یک سفر زمینی نیست بلکه سفری به اعماق دل و جان است. این زیارت، دریچه‌ای است برای رسیدن به معرفت و شناخت دقیق‌تری از مکتب امام حسین (ع) و فلسفه قیام عاشورا. هر گام در مسیر زیارت، فرصتی برای تجدید پیمان با عدالت، حق‌طلبی و ایستادگی در برابر ظلم فراهم می‌آورد و دل‌ها را به سوی نور هدایت سوق می‌دهد.

اربعین نماد اتحاد و همبستگی

این حرکت عظیم جهانی، نمادی از اتحاد مسلمانان و آزادی‌خواهان است که فارغ از هر قومیت و نژاد، برای تجلیل از حقیقت و عدالت گرد هم می‌آیند. اربعین صحنه‌ای است که در آن مرزهای جغرافیایی رنگ می‌بازد و دل‌ها به هم نزدیک می‌شوند. این همبستگی، پیام روشنی به دشمنان دین و ظلم است که اراده مردم در حمایت از حق و عدالت شکست‌ناپذیر است.

فرهنگ اربعین؛ چراغ راه آینده

اربعین، فراتر از یک رویداد مذهبی، یک فرهنگ سازنده است که می‌تواند راهنما و چراغ راه جوامع در مواجهه با چالش‌های امروز باشد. فرهنگ ایثار، مقاومت، اخلاق و خدمت به دیگران که در این واقعه متبلور است، می‌تواند الهام‌بخش حرکت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در مسیر اصلاح و پیشرفت باشد. حفظ و ترویج این فرهنگ، وظیفه همه کسانی است که به حقیقت و عدالت ایمان دارند.

امام جمعه بوموسی: اربعین، عرصه تجلی بندگی، ولایت‌مداری و بیداری اسلامی است

امام جمعه جزیره ابوموسی گفت: اربعین حسینی نماد ماندگار عشق به ولایت، اخلاص در بندگی و حرکت تمدن‌ساز امت اسلامی در عصر غفلت و تحریف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شیرزاد حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام اربعین حسینی اظهار داشت: اربعین نه فقط یک مناسبت مذهبی، بلکه یک پیام روشن تاریخی و اجتماعی برای همه نسل‌هاست. پیامی که ریشه در عاشورا دارد و امروز به یک فرهنگ جهانی برای آزادگی و عدالت‌خواهی تبدیل شده است.

اربعین بزرگ‌ترین اجتماع خودجوش انسانی در جهان است

وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین بزرگ‌ترین اجتماع خودجوش انسانی در جهان است، افزود: این حرکت عظیم، تجلی اراده مؤمنان برای زنده نگه داشتن حقیقت و مقابله با تحریف در دین است. کسانی که قدم در راه زیارت اربعین می‌گذارند، عملاً با دشمنان دین، جهل، ظلم و دنیاطلبی اعلام برائت می‌کنند و با امام حق، یعنی حسین بن علی (ع)، تجدید بیعت دارند.

امام جمعه بوموسی گفت: فلسفه اربعین، در امتداد راه عاشورا، ما را به این حقیقت می‌رساند که اگر انسان بخواهد به سعادت واقعی برسد، باید در مکتب حسین (ع) تربیت شود. این مکتب، مکتب بندگی خالصانه، مقاومت در برابر ظلم و ایستادگی در کنار حق است. از این رو اربعین، نه پایان ماتم، بلکه آغاز حرکت است.

وی ادامه داد: امروز اربعین حسینی تبدیل به یک رسانه بین‌المللی شده است. هر زائر، خود پیام‌رسانی از سوی جبهه حق است که با حضورش در این تجمع میلیونی، فرهنگ عاشورایی را به جهانیان معرفی می‌کند. رسانه‌های استکباری تلاش می‌کنند این حقیقت را کمرنگ جلوه دهند، اما حضور هر ساله ده‌ها میلیون نفر از کشورهای مختلف، نشان‌دهنده بیداری اسلامی و عطش مردم به حقیقت دین است.

حجت‌الاسلام حسنی با تأکید بر اهمیت معرفت‌افزایی در این ایام افزود: وظیفه همه ما، به‌ویژه روحانیون، فرهنگیان، معلمان و خانواده‌ها این است که از ظرفیت اربعین برای تقویت باورهای دینی نسل جوان استفاده کنیم. باید پیام‌های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و معنوی قیام عاشورا و فرهنگ اربعین به زبان روز به نسل آینده منتقل شود.

اربعین، فرصتی برای بازگشت به خود، تقویت اخلاص و تمسک به ریسمان اهل بیت است

وی در پایان خاطرنشان کرد: جزیره ابوموسی نیز همچون دیگر نقاط ایران اسلامی، در این ایام با فضای حسینی همراه شده است. حضور جوانان در مراسم عزاداری، برپایی موکب‌های کوچک در سطح شهر، پخش نذورات مردمی و عشق به اهل بیت (ع) نشانه‌ای از عمق اعتقادی مردم این منطقه به فرهنگ عاشورایی است. اربعین، فرصتی برای بازگشت به خود، تقویت اخلاص، و تمسک به ریسمان اهل بیت (ع) است.

اربعین نمایش عظمت مکتب اهل بیت (ع) و تبلور وحدت امت اسلامی است

امام جمعه سیریک گفت: اربعین حسینی جلوه‌ای از عظمت مکتب اهل بیت (ع) و نماد وحدت، اخلاص و معنویت در امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اربعین یک رویداد جهانی و تمدن‌ساز است که هر سال با شکوهی افزون‌تر برگزار می‌شود و دل‌های آزادگان جهان را به سوی کربلا می‌کشاند.

وی افزود: راهپیمایی میلیونی اربعین، تنها یک حرکت عبادی نیست، بلکه میعادگاه عاشقان ولایت، دانشگاه تربیت معنوی و صحنه‌ای برای تجلی وحدت مسلمانان از مذاهب مختلف است. این اجتماع بی‌نظیر، بزرگ‌ترین مانور معنوی جهان اسلام در عصر حاضر به شمار می‌رود.

اربعین امتداد عاشورا و بازتاب حقیقت قیام امام حسین (ع) در قلب تاریخ است

امام جمعه سیریک با تأکید بر پیام‌های معرفتی و سیاسی اربعین گفت: اربعین امتداد عاشورا و بازتاب حقیقت قیام امام حسین (ع) در قلب تاریخ است. این حضور میلیونی، فریادی است علیه ظلم، جهل، فساد و انحراف از مسیر حق، و دعوتی است برای بازگشت به اصول ناب اسلام محمدی.

سالاری خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، جهان به پیام روشن عاشورا و فرهنگ اربعین نیاز دارد؛ فرهنگی که در آن، انسان‌ها برای خدا، عدالت، کرامت انسانی و دفاع از مظلوم به پا می‌خیزند. وظیفه ما است که این پیام را به نسل جوان منتقل کنیم و از این سرمایه عظیم، برای تقویت ایمان، بصیرت و بیداری اسلامی بهره‌مند شویم.

رئیس تبلیغات اسلامی پارسیان: زیارت اربعین فقط یک سفر نیست

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان گفت: آنچه به زیارت اربعین معنا و اثر می‌بخشد، معرفت به مقام امام حسین (ع) و درک حقیقت قیام عاشورا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد خانجانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت زیارت اربعین گفت: زیارت اربعین صرفاً یک حضور فیزیکی در کربلا نیست، بلکه یک سیر معرفتی و باطنی است که اگر با شناخت و بصیرت همراه شود، انسان را متحول می‌کند.

وی افزود: در روایات اهل بیت (ع) آمده است که زیارت اربعین یکی از نشانه‌های مؤمن است؛ اما این نشانه وقتی ارزشمند است که با معرفت نسبت به امام معصوم همراه باشد. اگر کسی بدون شناخت از فلسفه قیام، فقط به‌عنوان یک رسم یا احساسات مقطعی در این مسیر قدم بگذارد، ممکن است از حقیقت زیارت فاصله بگیرد.

خانجانی با بیان اینکه امام حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات امت است، ادامه داد: هر قدم در مسیر اربعین، باید ما را به نور هدایت نزدیک‌تر کند. زیارت، فرصتی برای توبه، بازنگری در سبک زندگی و تجدید عهد با ارزش‌های اسلامی است. در این سفر معنوی، زائران باید از غفلت و روزمرگی فاصله بگیرند و به یادآوری مسئولیت‌های دینی و اجتماعی خود بپردازند.

رئیس تبلیغات اسلامی پارسیان با اشاره به نقش فعالان فرهنگی در تبیین عمق معرفتی اربعین گفت: هیئت‌های مذهبی، مبلغین، کانون‌های فرهنگی و خانواده‌ها وظیفه دارند پیام اربعین را فراتر از شور، به شعور و آگاهی تبدیل کنند. هر خانه‌ای که در این ایام به نام حسین (ع) عزاداری می‌شود، باید مدرسه تربیت نسل مؤمن و انقلابی باشد.

خانجانی در پایان تصریح کرد: امروز دشمن با تحریف مفاهیم دینی در فضای مجازی تلاش دارد عمق معنوی حرکت اربعین را تقلیل دهد، اما با بصیرت‌افزایی، آموزش مفاهیم عاشورا و تربیت زائران معرفت‌محور، می‌توانیم از این رویداد بزرگ به‌عنوان فرصتی برای تقویت ایمان و انس با اهل بیت (ع) بهره‌برداری کنیم.