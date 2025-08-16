روایتی از سفر تبلیغی به برزیل برای ترویج اسلام و فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد قادری از روحانیون مبلغ فعّال در عرصه بین‌الملل، در تشریح انگیزه‌های خود از سفر به برزیل بیان کرد: برزیل کشوری است که با تنوّع فرهنگی و مذهبی خود شناخته می‌شود؛ من به عنوان یک مبلغ اسلام، احساس وظیفه کردم تا پیام صلح و دوستی اسلام را به گوش مردمی برسانم که تشنه شنیدن آن هستند.

وی در ادامه افزود: برزیل با جمعیت چند ملیّتی و مذهب کاتولیکش، ظرفیت بالایی برای آشنایی با اسلام دارد؛ ما به عنوان مبلغ دین، وظیفه داریم که این پیام الهی را به گوش همه انسان‌های عالَم برسانیم.

این مبلغ بین‌المللی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره لزوم یادگیری زبان‌های خارجی توسط طلاب، بر اهمیّت فعالیت‌های تبلیغی در عرصه بین‌المللی تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که طلبه‌های حوزه علمیه، باید حداقل یک زبان خارجی را یاد بگیرند تا بتوانند با مردم جهان ارتباط برقرار کنند؛ این توصیه، برای من انگیزه‌ای بود تا زبان پرتغالی را بیاموزم و به برزیل سفر کنم.

فعالیت تبلیغی در کلیسا: پل ارتباطی بین ادیان

حجت‌الاسلام قادری در خصوص فعالیت‌های خود در کلیساهای برزیل اظهار داشت: یکی از اقدامات من، توزیع شکلات‌های مزیّن به احادیث امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام به زبان‌های عربی و پرتغالی بود. این شکلات‌ها، نه تنها مورد استقبال مردم قرار گرفت، بلکه حتی کشیش شهر نیز از آن به عنوان الگوی تبلیغی در کلیسا یاد کرد.

وی در ادامه افزود: من در سخنرانی‌های خود در کلیسا، بر مشترکات دین اسلام و مسیحیت تأکید می‌کردم؛ علت آن هم این بود که ما به پیامبران الهی، از جمله حضرت عیسی علیه‌السلام، احترام می‌گذاریم و معتقدیم که اسلام دین کاملی است که پیامبران قبلی را نیز تأیید می‌کند.

این مبلغ فعال با اشاره به واکنش مثبت برزیلی‌ها به سخنانش، گفت: برزیلی‌ها با تعجب و علاقه، به سخنان من گوش می‌دادند و سوالات زیادی درباره اسلام و ایران می‌پرسیدند.

حجت‌الاسلام قادری همچنین از شرکت در یک برنامه تلویزیونی زنده در برزیل خبر داد و گفت: من در این برنامه، به سوالات مجری درباره اسلام، ایران و فرهنگ ایرانی پاسخ دادم. این برنامه، فرصتی خوبی بود تا آیاتی از قرآن کریم را تلاوت کنم و از ویژگی‌های این کتاب آسمانی بگویم.

آموزش فارسی در مدارس: پل ارتباطی بین فرهنگ‌ها

حجت‌الاسلام قادری در تشریح فعالیت‌های خود در مدارس برزیل اظهار داشت: من در مدارس برزیل به آموزش زبان فارسی و آشنایی دانش‌آموزان با فرهنگ ایرانی پرداختم. دانش‌آموزان برزیلی سوالات زیادی درباره ایران، اسلام و فرهنگ ایرانی داشتند و من سعی کردم تصویری واقعی از کشورمان را به نمایش بگذارم.

وی در ادامه افزود: من در کلاس‌ها، به دانش‌آموزان فارسی یاد می‌دادم و آنها با علاقه و شوق، کلمات و جملات فارسی را یاد می‌گرفتند. یکی از لحظات به یادماندنی، زمانی بود که من به دانش‌آموزان گفتم که در ایران، نام دختران و زنان را مریم می‌گذاریم؛ آنها با تعجب و شگفتی، به من گفتند که این نام در برزیل نیز مقدس است و برای مسیحیان اهمیت زیادی دارد.

فعالیت‌های محله‌ای: ایجاد ارتباط با مردم

حجت‌الاسلام قادری در خصوص فعالیت‌های خود در محله‌های برزیل بیان کرد: در ایام اقامتم در کشور برزیل، تلاش می‌کردم با مردم ارتباط برقرار کنم و آنها را با فرهنگ و سنت‌های ایرانی آشنا کنم؛ یکی از روش‌های من، استفاده از پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ها بود که به نوعی هویت ایرانی اسلامی ما را شکل می‌دهد.

وی در ادامه افزود: من همچنین در برخی از مناسبت‌های مذهبی، مانند ماه رمضان، مراسم مختصری را در قالب محفل قرائت قرآن یا ضیافت افطار برگزار می‌کردم. در این مراسم، به مخاطبان پیرامون اسلام و سنت‌های ایرانی، توضیحات لازم را ارائه می‌کردم.

قادری با اشاره به واکنش مثبت مردم برزیل به فعالیت‌هایش، گفت: مردم معمولاً با علاقه، به فعالیت‌های من توجه می‌کردند و در خلال آن، سوالات زیادی درباره اسلام و ایران می‌پرسیدند؛ من هم سعی کردم با صبر و حوصله، به سوالات آنها پاسخ دهم.

حجت‌الاسلام احمد قادری از برگزاری یک جشن میلاد امام علی علیه‌السلام در یکی از محلّه‌های برزیل خبر داد و گفت: در این جشن، من به مردم درباره زندگی و شخصیت امام علی علیه‌السلام توضیح دادم و آنها را با فضائل و ویژگی‌های آن حضرت آشنا کردم. این جشن، فرصت خوب برای من بود تا پیام اسلام را به گوش مسیحیانِ آن منطقه از کشور برزیل، برسانم.

دیدار با سالمندان: امیدآفرینی در خانه سالمندان

حجت‌الاسلام قادری در خصوص دیدار خود با سالمندان برزیلی در خانه سالمندان شهر گوارانتا اظهار داشت: من در خانه سالمندان، با مردان و زنان کهنسال برزیلی دیدار کردم و سعی کردم با آنها ارتباط معنوی برقرار کنم. با توجه به اینکه این بازدید، در ایام میلاد کریم اهل‌بیت، امام حسن مجتبی علیه‌السلام انجام شد، سعی کردم با خرید شکلات و آبمیوه برای ساکنان خانه سالمندان، لحظاتی معنوی، خوشایند و خاطره‌انگیز را برای آنان ایجاد نمایم.

وی در ادامه افزود: روشن است که سالمندان، نیازمند توجه و مراقبت ویژه هستند و دستورات دینی ما، باید به آنان احترام بگذاریم و آنان را تکریم کنیم.

قادری از قرائت سوره توحید در بین سالمندان مسیحی گفت و خاطرنشان کرد: علی‌رغم آنکه می‌دانستم آنان مسیحی هستند و بعضاً قائل به تثلیث و سه‌گانه پرستی، اما با خودم گفتم بهترین فرصت برای انتقال پیام اسلام، همیت الان است؛ لذا شروع به قرائت سوره مبارکه قل هو الله احد کردم و بعد از هر آیه، ترجمه آن را به پرتغالی برای مخاطبان خودم می‌گفتم.

این مبلغ فعّال در عرصه بین‌الملل با اشاره به واکنش پیرمردها و پیرزن‌های برزیلی به حضور او در خانه سالمندان، گفت: آنان با دیدن من و شنیدن سخنانم، بسیار خوشحال شدند و از من تشکر کردند و نسبت به مطالبی که ارائه کردم، ابراز احساسات کردند.

سفیری فرهنگی در قلب آمریکای لاتین

حجت‌الاسلام احمد قادری اظهار داشت: سفر من به برزیل، تجربه‌ای بسیار ارزشمند و فراموش‌نشدنی بود. من توانستم با مردم برزیل ارتباط برقرار کنم و پیام صلح و دوستی اسلام را به گوش آنها برسانم.

وی در ادامه افزود: فعالیت‌های من در برزیل، نشان‌دهنده تلاش‌های مبلغان ایرانی برای آشنایی مردم جهان با اسلام و فرهنگ ایرانی است. ما باید سعی کنیم با استفاده از روش‌های نوین و خلاقانه، پیام اسلام را به گوش همه برسانیم و تصویری واقعی از ایران و اسلام را به نمایش بگذاریم.

این مبلغ بین‌المللی با اشاره به اهمیّت فعالیت‌های فرهنگی در عرصه بین‌المللی، گفت: ما باید سعی کنیم که در قلب مردم جهان جای بگیریم و با آنها ارتباط برقرار کنیم. این ارتباط، می‌تواند گامی مهم در جهت بهبود تصویر ایران در جهان و تقویت روابط فرهنگی بین کشورها باشد.

حجت‌الاسلام قادری در پایان اظهار امیدواری کرد که فعالیت‌های او در برزیل، بتواند گامی کوچک در جهت آشنایی بیشتر مردم این کشور با اسلام و فرهنگ ایرانی باشد. وی همچنین از همه کسانی که در این سفر او را همراهی کردند، تشکر کرد و گفت: لازم است در اینجا، از همه کسانی که در این سفر به من کمک کردند، تشکر کنم؛ از مسئولین رادیو و تلویزیون برزیل که امکانات لازم را در اختیار من گذاشتند، از معلمان و دانش‌آموزانی که با من همکاری کردند، از سالمندانی که به گرمی مرا پذیرفتند، از مدیران هتل‌های محل سکونت و نیز سایر مردم برزیل، تشکر می‌کنم.