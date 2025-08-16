فعالیت آزمایشی اتوبوس برقی در خطوط اتوبوسرانی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری تبریز روز شنبه با اعلام این خبر گفت: از آغاز شورای ششم، مدیریت شهری اقدامات مهم و گسترده‌ای برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی انجام داده است که یکی از مهمترین آنها قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی است.

وی افزود: در حال حاضر فعالیت آزمایشی اتوبوس برقی در مسیر شهرک ارم آغاز شده و قرار است در مسیرهایی با توپوگرافی متفاوت همچون شهرک باغمیشه و ولی عصر نیز بکارگیری شود تا نتایج استخراج و در بکارگیری این اتوبوس در مسیرهای مناسب با شرایط فنی اتوبوس برقی اعمال شود.

حسین زاده ادامه داد: امسال قرارداد خرید ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی منعقد شده است، همچنین خرید ۶۰ دستگاه اتوبوس برقی برای سال آینده نیز برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز گفت: اتوبوس‌های برقی توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی تولید می‌شوند و آلایندگی صوتی و ناشی از مصرف سوخت آن صفر است. زمان شارژ این اتوبوس‌ها تقریباً ۳ ساعت بوده و در هر بار شارژ قادر به طی مسافتی در حدود ۳۰۰ کیلومتر هستند.