بازگشت سحر دولتشاهی به صحنه تئاتر با «رامسس دوم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران و تهیهکنندگی محمد قدس در روزهای پایانی شهریور در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه خواهد رفت.
سحر دولتشاهی بازیگر تئاتر و سینما نیز بهعنوان اولین بازیگر نمایش «رامسس دوم» معرفی شد. دولتشاهی پس از گذشت هفت سال از آخرین حضورش روی صحنه تئاتر، با این اثر در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه میرود.
«رامسس دوم» نوشته سباستین تیری، کمدی سیاهی است با فضایی پرتعلیق و طنزآلود که مرز میان واقعیت و توهم را به چالش میکشد.
اطلاعات تکمیلی درباره سایر بازیگران و عوامل نمایش بهزودی اعلام میشود.
عکس از کیارش مسیبی است.
