به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «رامسس دوم» کاری از رضا گوران، تهیه‌کنندگی محمد قدس و با همراهی فیدیبو، از هفتم مهر ساعت ۲۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

گروه بازیگران نمایش «رامسس دوم» را (به ترتیب حروف الفبا) سعید چنگیزیان، سحر دولتشاهی، علی شادمان و حدیث میرامینی تشکیل می‌دهند.

نمایش «رامسس دوم» نوشته سباستین تیری و ترجمه‌ای از شهلا حائری، کمدی‌سیاهی است با فضایی پرتعلیق و طنزآلود که مرز میان واقعیت و توهم را به چالش می‌کشد.

داستان نمایش درباره زوجی است که با نگرانی و هیجان در انتظار بازگشت دامادشان هستند اما با ورود او از یک سفر طولانی، همه‌چیز شکل عجیبی به خود می‌گیرد ...

طراح صحنه: رضا گوران، مشاور صحنه: سیامک احصائی، طراح لباس: ندا نصر، انتخاب موسیقی: آرش گوران، دراماتورژ: فریور خراباتی، طراح گریم: مونا جعفری، مدیر اجرا: پگاه خورطلب، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: الهه پورسند، گروه کارگردانی: بهزاد اسحاقی، محمدرضا زاهدی، مجری طرح: علی اکباتانی، دستیار صحنه: آرمان خسروی، پگاه رسائی، یاسمن کاربخش‌، طراح نور: پدرام رضوانی، دستیار تولید: سعید رنجبر، گروه صحنه: ناصر آرین، امور مالی: مهسا قدوسی، دستیار تهیه‌کننده: سحر نزهت، مدیر تبلیغات: رعنا نوری، طراح گرافیک و تبلیغات: میثم میرزائی، عکاس: حسین حاجی‌بابایی، عکاس تبلیغات: کیارش مسیبی، روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

پیش‌فروش بلیت‌های نمایش «رامسس دوم» در سایت فیدیبو انجام می‌شود.

عکس پوستر از کیارش مسیبی است.