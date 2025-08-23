به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «رامسس دوم» کاری از رضا گوران و تهیه‌کنندگی محمد قدس، در روزهای پایانی شهریور سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

علی شادمان بازیگر تئاتر و سینما که آخرین حضورش در تئاتر به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد، پس از نزدیک به شش سال دوری، با نمایش «رامسس دوم» به صحنه بازمی‌گردد.

این اثر نمایشی، اولین تجربه همکاری علی شادمان با رضا گوران به‌شمار می‌رود.

پیش‌تر سحر دولتشاهی، سعید چنگیزیان و حدیث میرامینی نیز به‌ عنوان بازیگران این پروژه معرفی شده بودند و با پیوستن علی شادمان، گروه بازیگران «رامسس دوم» تکمیل شد.

این اثر نمایشی با همراهی فیدیبو در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود. همچنین بلیت‌فروشی «رامسس دوم» در سایت فیدیبو انجام می‌گیرد.

نمایش «رامسس دوم» نوشته سباستین تیری و ترجمه‌ای از شهلا حائری، کمدی‌سیاهی است با فضایی پرتعلیق و طنزآلود که مرز میان واقعیت و توهم را به چالش می‌کشد.

اطلاعات تکمیلی درباره عوامل نمایش و پیش‌فروش بلیت این اثر به‌زودی اعلام می‌شود.

عکس خبر از کیارش مسیبی و طراح لوگوتایپ آن روژان ایرجی است.