  1. هنر
  2. تئاتر
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

سعید چنگیزیان همبازی سحر دولتشاهی در نمایش «رامسس دوم» شد

سعید چنگیزیان با نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران به سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «رامسس دوم» به کارگردانی رضا گوران و تهیه‌کنندگی محمد قدس در روزهای پایانی شهریور در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

پس از معرفی سحر دولتشاهی به‌عنوان نخستین بازیگر این اثر، اکنون سعید چنگیزیان بازیگر تئاتر و سینما نیز به جمع بازیگران نمایش «رامسس دوم» پیوسته است.

چنگیزیان بازیگر شناخته‌شده تئاتر، سینما و تلویزیون، در کارنامه خود حضور در آثار متعدد نمایشی و سینمایی و همکاری با کارگردانان مطرح ایرانی را ثبت کرده است. وی پیش‌تر در سال ۱۳۹۴ با رضا گوران در نمایش «شب آوازهایش را می‌خواند» همکاری داشته است و حضورش در «رامسس دوم» ادامه این همکاری پس از ۱۰ سال به شمار می‌رود.

نمایش «رامسس دوم» نوشته سباستین تیری، کمدی‌سیاهی است با فضایی پرتعلیق و طنزآلود که مرز میان واقعیت و توهم را به چالش می‌کشد.

اطلاعات تکمیلی درباره دیگر بازیگران، عوامل نمایش و پیش‌فروش بلیت این اثر به‌زودی اعلام می‌شود.

عکس خبر از کیارش مسیبی و طراح لوگوتایپ آن روژان ایرجی است.

کد خبر 6563858
فریبرز دارایی

