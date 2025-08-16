به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان با اشاره به مراسم تشییع و خاکسپاری استاد محمود فرشچیان در هفته جاری، از همه مسئولان حاضر در جلسه دعوت کرد تا در مراسم تشییع و بزرگداشت این هنرمند برجسته شرکت کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت جذب کامل اعتبارات سه هزار میلیارد تومانی عمرانی استان تا پایان شهریورماه، اظهار کرد: حتی یک ریال از اعتبارات نباید برگشت داده شود.

استاندار اصفهان به تجربه سال گذشته اشاره کرد و گفت: برخی اعتبارات به دلیل جذب نشدن به موقع با چالش مواجه شده بود و از این رو خواستار لازم است دستگاه‌ها برای جلوگیری از تکرار این موضوع، پیگیری کنند.

جمالی نژاد بر اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده تأکید کرد و افزود: ماده ۷۱ این قانون برای دستگاه‌ها تکالیف سنگینی دارد و بی‌توجهی به آن تبعات جدی خواهد داشت و بایستی دستگاه‌ها با جدیت این قانون را مطالعه و اجرا کنند.

جمالی نژاد در بخش دیگر سخنان خود به اهمیت زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: تسریع در واگذاری زمین‌های این طرح ضروری است؛ همچنین دستگاه‌ها با مولدسازی دارایی‌ها باید منابع لازم را تأمین کنند.

وی با اشاره به در پیش بودن هفته دولت خواستار افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی با رویکردی متفاوت و اطلاع‌رسانی هنرمندانه شد و تأکید کرد: این اقدامات باید امیدآفرین و فراگیر باشد.

استاندار اصفهان در ادامه به اولویت‌های استان از جمله گردشگری، هوش مصنوعی، انرژی خورشیدی و تقویت فرهنگ خانواده برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: خانواده به‌عنوان محور توسعه پایدار باید در همه برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: دستگاه‌های برتر باید با معیارهای شفاف و عادلانه انتخاب شوند.