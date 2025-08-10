به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر یکشنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری در جلسه‌ای که با حضور مسئولان استانی برگزار شد با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود، بر لزوم تحول اساسی در آموزش مهارت‌های ضروری آینده تاکید و اظهار کرد: در زمینه آموزش‌های مهارتی آینده‌محور، خلاقیت، نوآوری و فناوری برای کارمندان نیاز به توجه بیشتری دارد و عدم توجه به این موضوع در آینده منجر به حذف مشاغل فعلی و کاهش توان رقابتی استان خواهد شد.

وی خواستار همسویی رشته‌های تحصیلی و جذب دانشجو با نیازهای آینده شد و گفت: فاجعه زیست‌محیطی و ضعف فرهنگ بازیافت یکی دیگر مشکلات قابل توجه در ادارات است.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه کاهش تولید بازیافت و تفکیک زباله در ۲۵ سال پیش، بیش از وضعیت کنونی در استان رعایت می‌شد، استفاده از وسایل یکبار مصرف را "نگران‌کننده" دانست و گفت: فرهنگ محیط‌زیستی در برخی ادارات تعریف نشده است، لذا در این خصوص علاوه بر پیاده‌سازی سریع برنامه ادارات در انرژی خورشیدی خواستار کاهش مصرف و حذف کاغذ و بازیافت هستیم.

وی با تاکید بر حمایت از اقتصاد سبز و چرخشی گفت: حمایت از کسب‌وکارهای سبز، حرکت به سمت "اقتصاد چرخشی" در استان و لحاظ کردن شاخص‌های زیست‌محیطی در توسعه، از دیگر درخواست‌های جدی است.

جمالی‌نژاد به ضرورت توسعه مبتنی بر داده، شفاف‌سازی اطلاعات عمومی و ارائه داده‌های استانی دقیق اشاره کرد و افزود: درباره "تاب‌آوری پایین دستگاه‌های اداری" در برابر بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی نگران هستیم و این در حالی است که طراحی سیستم‌های اداری مقاوم، توجه جدی به "پدافند غیرعامل" و استانداردسازی فرایندهای اضطراری جزو اولویت‌ها است.

جمالی‌نژاد با تاکید به خلاقیت در تأمین مالی و جذب سرمایه از تمرکز منابع مالی در مرکز کشور و آسیب به استان‌ها انتقاد و پیشنهاد کرد: استفاده از "صندوق نوآوری"، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و یافتن راه‌های خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌های استانی تاکید می‌شود.

استاندار اصفهان در بخشی از صحبت‌های خود به فرهنگ سازمانی خلاق و اخلاق‌مدار پرداخت و گفت: در ادارات نیاز به ارتقای فرهنگ سازمانی خلاقیت و اخلاق‌مداری و استقبال از ایده‌های نو داریم.