استاندار اصفهان: استاد فرشچیان هنر ایرانی را جاودانه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان آمده است: استاد فرشچیان برای ترجمان فرهنگ و ادبیات ایرانی به زبان هنر جاودانه خدمت کرد که نمودهای عینی آن را می‌توان در دنیای معاصر به تماشا نشست.

در این پیام آمده است: استاد محمود فرشچیان، از هنرمندان معاصر و نگارگران کم‌نظیر در سلسله پرافتخار هنر ایران، منزلت و مقامی خاص دارد؛ استادی که از خاک نصف جهان برخاست و با مجاهدت‌ها و ریاضت‌های هنری، تمام جهان را مبهوت هنر نگارگری خود ساخت و میراثی جاودانه از هنر ایرانی به جهانیان عرضه کرد. استاد فرشچیان نه‌تنها در تراز ملی بلکه دارای عیاری جهانی بود و در کالبد مکتب هنر اصفهان، روحی تازه دمید.

در ادامه آمده است: فرشچیان تنها هنرمند نگارگر نبود بلکه استاد مسلم گفتمان صلح، زیباجویی و معرفت بود و شاهکارهای هنری‌اش، اطلسی رنگارنگ از تصور و تصویر، اشاره و ایهام، معنا و معنویت بود که چشم و دل هر بیننده‌ای را خیره می‌کرد. استاد فرشچیان با خلق شاهکارهایی با موضوع فرهنگ دینی، به‌ویژه تابلوهایی با مضامین عاشورا، به جهانیان نشان داد که امام حسین (ع) مظهر آزادگی و مظلومیت در تاریخ بشری است و هنر او چه عاشقانه و هنرمندانه در تبیین این پیام تاریخ‌ساز درخشید.

در پیام استاندار اصفهان آمده است: در آستانه اربعین حسینی و در زمانه‌ای که نقش و نگارهای عاشورایی استاد فرشچیان زینت مجالس حضرت سیدالشهداست، وقت وداع با مرد جاودانه هنر ایران زمین و آفرینشگری‌های بی‌بدیل او فرا رسیده است.

وی با اشاره به مقام‌های هنری استاد فرشچیان در سازمان‌های بین‌المللی افزوده است که قریحه و چیره‌دستی این هنرمند برای همیشه در حافظه تاریخ هنری جهان جاودانه خواهد ماند.

استاندار اصفهان در پایان، عروج روح بلند این هنرمند پرآوازه ایرانی را به جامعه هنرمندان کشور و همه دوستداران استاد در سراسر جهان تسلیت گفت.