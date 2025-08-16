به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: در روزهای پیشرو و پس از پایان ماه صفر ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید به ناوگان حمل و نقل تهران افزوده میشود.
به گفته وی، این اتوبوسها عمدتاً در مناطق جنوبی و مرکزی تهران به کار گرفته میشوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران مطرح کرد: ۲۵ اسفند سال گذشته بود که از نخستین بسته حمل و نقل برقی تهران با ۱۸۹ اتوبوس برقی رونمایی شد.
هرمزی افزود: با اتوبوسهایی که به زودی به تهران افزوده میشوند، تعداد اتوبوسهای برقی شهر به ۳۹۰ دستگاه میرسند.
تلاش برای احیای چشمهعلی
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین با اشاره به مشکلات فنی احداث ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: مسئله برخورد با آب و مشکلات فنی که پیش آمده بود، با همکاری ویژه دادستان تهران برطرف شده و مشاوران برای احیای چشمه علی بهکار گرفته شدهاند تا این پروژه به مرحله بهرهبرداری برسد.
وی افزود: در نیمه نخست سال آینده قرار است ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) آماده بهرهبرداری شود.
