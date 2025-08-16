  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

هرمزی: اتوبوس‌های برقی تهران به ۳۹۰ دستگاه می‌رسد

هرمزی: اتوبوس‌های برقی تهران به ۳۹۰ دستگاه می‌رسد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: با اتوبوس‌هایی که به زودی به تهران افزوده می‌شوند، تعداد اتوبوس‌های برقی شهر به ۳۹۰ دستگاه می‌رسند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران گفت: در روزهای پیش‌رو و پس از پایان ماه صفر ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی جدید به ناوگان حمل و نقل تهران افزوده می‌شود.

به گفته وی، این اتوبوس‌ها عمدتاً در مناطق جنوبی و مرکزی تهران به کار گرفته می‌شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران مطرح کرد: ۲۵ اسفند سال گذشته بود که از نخستین بسته حمل و نقل برقی تهران با ۱۸۹ اتوبوس برقی رونمایی شد.

هرمزی افزود: با اتوبوس‌هایی که به زودی به تهران افزوده می‌شوند، تعداد اتوبوس‌های برقی شهر به ۳۹۰ دستگاه می‌رسند.

تلاش برای احیای چشمه‌علی

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین با اشاره به مشکلات فنی احداث ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: مسئله برخورد با آب و مشکلات فنی که پیش آمده بود، با همکاری ویژه دادستان تهران برطرف شده و مشاوران برای احیای چشمه علی به‌کار گرفته شده‌اند تا این پروژه به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی افزود: در نیمه نخست سال آینده قرار است ایستگاه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) آماده بهره‌برداری شود.

کد خبر 6561770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها